Krzysztof Chiliński był jednym ze współzałożycieli członków grupy Vabank. Wraz z Jerzym Szymczykiem i Edwardem Owczarczukiem w 1994 roku w Białymstoku zdecydowali się rozpocząć przygodę jako zespół. Muzycy robili karierę w latach 90. XX wieku, gdy uznawani byli za gwiazdy disco polo. Przekazano smutne wieści o śmierci Chilińskiego, który miał 50 lat.

Krzysztof Chiliński nie żyje. Gwiazdor disco polo miał 50 lat

Wieść o odejściu Krzysztof Chilińskiego przekazała rodzina. Muzyk zmarł 15 stycznia w wieku 50 lat. Smutną informację potwierdziło Wydawnictwo Muzyczne Poparazzi. "Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Chilińskiego, lidera zespołu Wabank. Był wybitnym artystą i osobowością muzyczną, która w istotny sposób wpisała się w historię polskiej sceny muzyki tanecznej. Jego dorobek artystyczny pozostanie trwałym świadectwem talentu i pasji" - przekazano we wpisie na Facebooku. Pogrzeb Chilińskiego zaplanowany został na 19 stycznia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 9:00 w kaplicy na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 11:30, w kaplicy pw. Chrystusa Zbawiciela na cmentarzu Farnym.

Zespół Vabank święcił triumfy w latach 90. Odeszli wszyscy założyciele grupy

Zespół Vabank wsławił się dzięki takim utworom jak: "Nastolatka", "Małolata", "Słodka Ania" czy "Dałaś mi wiarę". Nie da się ukryć, że na stałe wpisali się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa przestała istnieć w 1998 roku. Po latach, gdyż w 2009 roku, zespół powrócił pod nazwą zmienioną na Wabank. Zespół miał na koncie cztery albumy: "Nastolatka", "Dałaś mi wiarę". "Disco Lady", "Dałaś mi wiarę". Krzysztof Chiliński był dotychczas ostatnim, żyjącym członkiem zespołu. Przez ostatnie dwa lata fani grupy przeżyli ogromną stratę. W 2024 roku zmarł pierwszy ze współzałożycieli legendarnej grupy - Edward Owczarczuk. Rok później pożegnaliśmy Jerzego "Jerry’ego" Szymczyka.