Natalia Niemen związała karierę zawodową z muzyką, tak jak zrobił to jej sławny ojciec. Wokalistka nie mówi za często o artyście, ale 17 stycznia postanowiła zrobić wyjątek. To właśnie tego dnia obchodzimy kolejną rocznicę śmierci Czesława Niemena, który chorował na nowotwór układu limfatycznego. Natalia Niemen zdradziła, że nim pożegnała ojca, kilka miesięcy wcześniej odbyła z nim ważną rozmowę. W jej najnowszym instagramowym wpisie nie zabrakło także innych refleksji.

Natalia Niemen w długim wpisie o ojcu. Wskazała, co było "okropne"

"22 lata temu. Ok. godz. 20. Na mojego tatę przyszedł czas, by zmienił miejsce bytowania na inny wymiar. Noc z 17 na 18.01. 2004 była jedną z najstraszniejszych dla mnie i dla mojego pierwszego dziecka, synka Bronusia. Wyłam z rozpaczy, że ojciec odszedł, a w brzuchu rósł Bronek. Nie poradziłam sobie z tym wszystkim kompletnie" - zaczęła wspominać Natalia Niemen na Instagramie. "To było okropne: chcieć się cieszyć upragnionym macierzyństwem, a doświadczyć totalnie poza tobą, rozprucia tych marzeń, bo oto niespodziewanie umiera rodzic. Ojciec córki. Ojciec to energia skały i postać kluczowa dla córki" - uzupełniła.

Wspomniała następnie, co przekazała ojcu podczas jednej z rozmów. Przypomniała przy tym, jaką wagę mogą mieć słowa. "Kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy podzieliłam się z nim radosną nowiną, że oczekuję pierwszego dziecka, z charakterystycznym dla siebie kresowym dołem odparł, co prawda ze szczerym uśmiechem, że się bardzo cieszy, ale...., że i tak nie dożyje narodzin wnuka" - opisała z bólem. Wspomniała następnie o cechach Czesława Niemena. "Był wyjątkowym człowiekiem i bardzo autorozwojowym. [...] Był moją największą inspiracją w dziedzinie kompozycji, wokalistyki, frazowania, multitaskingu, poezji, myśli, bystrości umysłu, ciętych ripost i bycia beyond everybody and everything" - opisała córka muzyka.

Natalia Niemen o tym, jak powinno się wspominać jej ojca. Wspomniała o dziecku

Szczególnie dziś głośno o muzyku w polskich mediach. Nie brakuje w telewizji fragmentów jego twórczości oraz wywiadów dotyczących Niemena. Natalia ma jedną prośbę do słuchaczy. "Wspominając dziś Niemena, czyńcie to proszę nie tylko zasłuchując się w starych szlagierach; późniejszych, trudnych formach muzycznych; zaczytując w jego poezji i ocierając łezkę nostalgii. Weźcie coś pożytecznego dla siebie i nigdy nie przeceniajcie wagi słów" - przekazała. Przypomniała pod koniec, że jej pierwszy syn wkrótce ukończy 22 lata. Wspomniała, że z wyglądu przypomina znanego dziadka, którego niestety nie poznał osobiście.