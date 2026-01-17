Robert Lewandowski, jak wiele polskich sław, angażuje się w działania fundacji Jurka Owsiaka. 17 stycznia 2026 roku zamieścił krótkie nagranie z murawy, gdzie poinformował o tym, jak cenny przedmiot przeznaczył na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja od razu nabrała rozpędu. Jej wartość ciągle wzrasta, co zresztą zaraz zobaczycie.

Zobacz wideo Lewy aż musiał złapać się za głowę

Robert Lewandowski wspiera WOŚP. Przedmiot inny niż wszystkie

- Cześć, już kolejny raz wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na aukcję przekazałem moją koszulkę meczową z finału Superpucharu Hiszpanii. Zachęcam was do licytacji. Grajmy razem - przekazał napastnik FC Barcelony. Nawiązał do spotkania, które zakończyło się wynikiem 3:2 dla jego klubu. Jedna z bramek należała zresztą do naszej dumy.

Wspomniana koszulka zawiera autograf Roberta Lewandowskiego. To oczywiście wartościowy przedmiot kolekcjonerski dla fanów piłki nożnej i wielki gest pomocy - w tym roku WOŚP działa pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i wspiera gastroenterologię dziecięcą. Aukcja rozpoczęła się w piątek 16 stycznia i dzień później wieczorem osiągnęła wartość 31 750 zł.

Gwiazdy wpierają WOŚP

Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć WOŚP, znalazła się również Julia Wieniawa. Aktorka i piosenkarka zaproponowała licytującym wyjątkową nagrodę - wspólną nocowankę w kameralnym gronie. - Najpierw sobie saunujemy i robimy cold plunge (kąpiel w lodowatej wodzie). Nie musisz się martwić o strój kąpielowy, ponieważ saunujemy na golasa - powiedziała. Po saunie przyjdzie czas na posiłek, który - jak zaznaczyła Julia - będzie dostosowany do określonych zasad żywieniowych. - Potem jemy rosół, taki typowy polski obiad, oczywiście bez glutenu, bez laktozy. Trochę węgli w postaci puree ziemniaczanego. Jeżeli nie jesz kurczaka, trudno - będziesz jeść puree ziemniaczane - mówiła, wyjaśniając zasady nocowanki.

Maciej Musiał też wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku rekordy popularności biła jego aukcja, w której oferował wysprzątanie domu do zapętlonego utworu "Explosion". Teraz aktor znów wykazał się kreatywnością. Zatańczy ze zwycięzcą licytacji poloneza w stroju z "Pana Tadeusza". "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur" - zachęcał. Więcej na ten temat TUTAJ.