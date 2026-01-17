Robert Lewandowski, jak wiele polskich sław, angażuje się w działania fundacji Jurka Owsiaka. 17 stycznia 2026 roku zamieścił krótkie nagranie z murawy, gdzie poinformował o tym, jak cenny przedmiot przeznaczył na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja od razu nabrała rozpędu. Jej wartość ciągle wzrasta, co zresztą zaraz zobaczycie.
- Cześć, już kolejny raz wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na aukcję przekazałem moją koszulkę meczową z finału Superpucharu Hiszpanii. Zachęcam was do licytacji. Grajmy razem - przekazał napastnik FC Barcelony. Nawiązał do spotkania, które zakończyło się wynikiem 3:2 dla jego klubu. Jedna z bramek należała zresztą do naszej dumy.
Wspomniana koszulka zawiera autograf Roberta Lewandowskiego. To oczywiście wartościowy przedmiot kolekcjonerski dla fanów piłki nożnej i wielki gest pomocy - w tym roku WOŚP działa pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i wspiera gastroenterologię dziecięcą. Aukcja rozpoczęła się w piątek 16 stycznia i dzień później wieczorem osiągnęła wartość 31 750 zł.
Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć WOŚP, znalazła się również Julia Wieniawa. Aktorka i piosenkarka zaproponowała licytującym wyjątkową nagrodę - wspólną nocowankę w kameralnym gronie. - Najpierw sobie saunujemy i robimy cold plunge (kąpiel w lodowatej wodzie). Nie musisz się martwić o strój kąpielowy, ponieważ saunujemy na golasa - powiedziała. Po saunie przyjdzie czas na posiłek, który - jak zaznaczyła Julia - będzie dostosowany do określonych zasad żywieniowych. - Potem jemy rosół, taki typowy polski obiad, oczywiście bez glutenu, bez laktozy. Trochę węgli w postaci puree ziemniaczanego. Jeżeli nie jesz kurczaka, trudno - będziesz jeść puree ziemniaczane - mówiła, wyjaśniając zasady nocowanki.
Maciej Musiał też wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku rekordy popularności biła jego aukcja, w której oferował wysprzątanie domu do zapętlonego utworu "Explosion". Teraz aktor znów wykazał się kreatywnością. Zatańczy ze zwycięzcą licytacji poloneza w stroju z "Pana Tadeusza". "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur" - zachęcał.