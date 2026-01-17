Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Znany kucharz zmagał się z nowotworem. Informacja o jego chorobie i śmierci zszokowała opinię publiczną. Daria Ładocha była przy tym jedną z najbliższych przyjaciółek Jakubiaka. - Wiem, że Tomek byłby na mnie wściekły, że rozpaczam, ale rozpaczam. Był, jest i będzie zawsze moim przyjacielem. Sześć lat temu w majówkę pomagał mi pożegnać mojego ojca, a potem, sześć lat później, życie tak się potoczyło - powiedziała po jego śmierci dziennikarka w mediach społecznościowych. Teraz ponownie zabrała głos w nowym wywiadzie.

W taki sposób Daria Ładocha dowiedziała się o chorobie Tomasza Jakubiaka

- Nie lubię o nim rozmawiać. Nie udzieliłam do tej pory żadnego wywiadu na jego temat. Bardzo przeżyłam jego śmierć i ciągle nie mogę uwierzyć, że go nie ma. Był jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Zresztą każdy człowiek, który pojawia się w moim życiu, jest ważny. Od każdego człowieka możemy się wiele nauczyć - opowiedziała Ładocha w nowym wywiadzie dla "Vivy!". Jak się okazało, Jakubiak poinformował ją o zdiagnozowanej chorobie w tym samym dniu, gdy dziennikarka powiedziała mu, że po 24 latach rozstała się z partnerem.

- Jako rodzeństwo z wyboru tego samego dnia podzieliliśmy się swoimi wiadomościami - on powiedział mi o chorobie, a ja jemu o rozstaniu - wyznała w rozmowie. Moment ten miał już na zawsze zapaść jej w pamięci.

Poruszające wyznanie Darii Ładochy. Tak mówiła po śmierci przyjaciela

W czerwcu 2025 roku Ładocha wypowiedziała się także na temat Jakubiaka w wywiadzie dla Plejady. Wyznała wówczas, że mimo iż jej przyjaciela nie ma już obok, wciąż ma czuć jego obecność. - Wydaje mi się, może to paradoks, ale Tomek jest bliżej ze mną niż kiedykolwiek. Zbliżają się jego urodziny, więc mam nadzieję, że sprezentujemy sobie jak zawsze coś miłego. Brakuje mi go, ale on dosyć dużo do mnie mówi. Jest nieźle - opowiedziała wtedy dziennikarka. Więcej przeczytacie w artykule: "Przejmujące słowa Darii Ładochy o Tomaszu Jakubiaku. 'Dużo do mnie mówi'".