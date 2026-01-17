Noworoczne spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony Marty Nawrockiej z korpusem dyplomatycznym przyciągnęło uwagę nie tylko ze względów protokolarnych. W centrum zainteresowania znalazła się pierwsza dama, której stylizacja została szeroko komentowana w mediach. Autorką projektu sukni była stylistka Magdalena Rycerska-Zdunek. Za makijaż odpowiadała z kolei Małgorzata Niemczak. Jak wygląda współpraca z Martą Nawrocką?

Stylistka ujawniła kulisy współpracy z Martą Nawrocką. "Zależało jej na elegancji i prostocie"

Jak podkreśliła Magdalena Rycerska-Zdunek, kreacja od początku miała wpisywać się w dyplomatyczny charakter wydarzenia. - Projekt miał łączyć klasyczną elegancję dyplomatyczną z delikatnym, nowoczesnym akcentem, bez nadmiernej ekstrawagancji. Stąd wybór czerni jako koloru ponadczasowego, symbolu klasy i powagi, oraz weluru - tkaniny szlachetnej, idealnej na wieczorne, oficjalne wydarzenia - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".

Jak się okazało, pierwsza dama aktywnie uczestniczyła w jego dopracowywaniu, zgłaszając swoje sugestie dotyczące detali. - Pierwsza dama od początku określiła swoje ogólne preferencje dotyczące charakteru kreacji - zależało jej na elegancji, prostocie i komforcie. Udział prezydentowej polegał na świadomym wyborze spośród zaproponowanych szkiców oraz aktywnym uczestnictwie w przymiarkach i dopracowywaniu detali - podkreśliła projektantka.

Wizażystka Marty Nawrockiej zdradza sekret wizerunku pierwszej damy. "Jesteśmy jedną drużyną"

Ostateczny efekt wizerunkowy dopełniły fryzura i makijaż przygotowane we współpracy z wizażystką Małgorzatą Niemczak. Marta Nawrocka zdecydowała się na gładkie włosy upięte w niski, klasyczny kok oraz bardzo oszczędny, świetlisty makijaż z delikatnym akcentem w postaci koralowej pomadki. Całość uzupełniły dyskretne kolczyki na sztyfcie z czarnymi i srebrnymi elementami.

Stylistka pierwszej damy podkreśliła, że kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca całego zespołu. - Tworzymy zgrany duet - makijaż i fryzura są zawsze integralną częścią projektu, podkreślają charakter kreacji i dodają jej blasku. Ta współpraca wnosi ogromną wartość do finalnego efektu - często to właśnie detale: sposób upięcia włosów, praca światłem na skórze czy delikatny akcent kolorystyczny w makijażu sprawiają, że stylizacja staje się kompletna i spójna. Doskonale się uzupełniamy. Jesteśmy jedną drużyną - podsumowała.