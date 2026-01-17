Agata Matuszewska, znana z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", cieszy się dużą sympatią wśród widzów. Choć w show nie udało jej się znaleźć miłości, do dziś jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zebrała za to spore grono oddanych fanów. Ostatnio Agata postanowiła skorzystać ze swoich zasięgów, aby poprosić obserwatorów o wsparcie. W jej okolicy spłonął dom, a mieszkająca w nim rodzina straciła dach nad głową.

Agata Matuszewska prosi o pomoc. Opublikowane przez nią zdjęcie przeraża

Agata Matuszewska informację o tragedii zdecydowała się nagłośnić na swoim InstaStories w połowie stycznia. Jak przekazała, w pobliżu jej miejsca zamieszkania spłonął dom. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" pragnie pomóc poszkodowanym sąsiadom, dlatego zwróciła się do swoich fanów i poprosiła o pomoc finansową.

"W naszych okolicach również spłonął dom i rodzina straciła cały dorobek życia. Jeśli ktoś może wesprzeć, to wrzucam link do zrzutki, bo warto pomagać" - napisała. Na opublikowanym przez Matuszewską zdjęciu widać, że wnętrze budynku zostało doszczętnie zniszczone przez żywioł. Na podłodze leżą resztki wyposażenia domu, a ściany są czarne. Tragedia sąsiadów mogła poruszyć kobietę, gdyś przed laty doświadczyła podobnej sytuacji.

Agata Matuszewska również miała poważne kłopoty w gospodarstwie. Doszło do podpalenia

Pożar u sąsiadów Matuszewskiej mógł przypomnieć uczestniczce o osobistej tragedii sprzed lat. Matuszewska wyznała na początku 2025 roku na Instagramie, że w przeszłości jej dobytek również został częściowo zniszczony. Kobieta postanowiła odnieść się do pytań obserwatorów, którzy dostrzegli na ścianach budynków w jej gospodarstwie czarne ślady. - Tego nie było w programie i też nigdzie publicznie o tym nie wspominałam, ale jakieś 13 lat temu przeszłam dwa podpalenia mojej gospodarki, stąd te czarne ślady. Dlatego moje gospodarstwo tak wygląda, bo zamiast inwestować w modernizację, musiałam odnowić gospodarstwo na nowo, żeby nadawało się do pracy - przekazała wówczas Matuszewska.