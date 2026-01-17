Adrian Szymaniak jest od dawna w trudnej sytuacji zdrowotnej. Glejak IV stopnia wiąże się z częstymi wizytami u specjalistów oraz terapiami, które są drogie. Pieniądze ze zbiórki są zatem bardzo potrzebne uczestnikowi hitu TVN. W ostatniej relacji na Instagramie ujawnił, jakie dokładnie kwoty należy przeznaczyć na leczenie.

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeznacza krocie na leczenie. Rachunek przeraża

Zakochani ledwo co zdążyli nacieszyć się bajkowym ślubem i już musieli wrócić do trudnej rzeczywistości. Szymaniak może cały czas liczyć na wsparcie ukochanej Anity, która dodaje mu otuchy i opowiada o chorobie w mediach. Sam zainteresowany postanowił omówić rachunek za ostatnie leczenie. Co ciekawe, taki koszt być może będzie musiał ponosić przez dwa lata.

- Właśnie dokonałem płatności wczoraj na początek, żeby zacząć tę terapię - 240 tys. złotych. Później 120 tys. złotych miesięcznie za użytkowanie tego sprzętu TTF - przekazał Szymaniak. Zbiórka wyniosła z kolei 2 mln 330 tys. zł, więc z niej uda się pokryć wspomniane koszty. Wiemy ponadto, co wykazała ostatnia kontrola lekarska. - Miałem kontrolny rezonans głowy, który jednak pokazał, że w miejscu wycięcia pojawia się mała aktywność guza. Mówię tutaj mała, bo mówimy tu o jakiejś 2-3 mm zmianie, natomiast wykluczyło mnie to całkowicie z wzięcia udziału w tym badaniu klinicznym. (...) Najważniejsze jest to, że jestem w dobrej formie, psychicznej przede wszystkim, fizycznej również - dowiadujemy się od Szymaniaka. W każdej relacji były uczestnik matrymonialnego show pokazuje, że się nie poddaje.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywa ciężką chorobę męża. Jej słowa dają do myślenia

Ukochana Szymaniaka pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Wizyta u specjalistów w Bydgoszczy pozostawiła w niej wiele refleksji i niestety przygnębienia. "Bydgoszcz żegna nas deszczem. Nie powiem, bo dołożyłam w ostatnich dniach kilka kropel. Czuję się, jakbyśmy wrócili do punktu wyjścia, ale czasem trzeba zrobić krok w tył, aby iść do przodu. Ciężko napisać cokolwiek" - napisała na Instagramie.