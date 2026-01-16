Kurzajewski pochwalił się nową fuchą. Cichopek nie kryła dumy

Maciej Kurzajewski jest doświadczonym dziennikarzem. Widzowie mogli oglądać go m.in. w formatach "Kawa czy herbata?" oraz "Pytanie na śniadanie". Obecnie prowadzi śniadaniówkę "halo tu polsat". Fani sportu wielokrotnie mogli słuchać go także podczas transmisji sportowych igrzysk olimpijskich oraz skoków narciarskich. Wkrótce Kurzajewski poprowadzi format w stacji Polsat Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubacki i igrzyska. Maciusiak zabrał głos

Maciej Kurzajewski został gospodarzem formatu. "To będzie wyjątkowa..."

Maciej Kurzajewski przekazał na instagramowym profilu, że już w lutym poprowadzi program "Magazyn Olimpijski". Wspomniał o szczegółach. "To będzie wyjątkowa zimowa przygoda – również dla mnie. Mam ogromną przyjemność być jednym z gospodarzy 'Magazynu Olimpijskiego' w Polsacie Sport, programu, który już teraz zabiera widzów w podróż za kulisy przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026" - napisał.

Na co mogą szykować się widzowie formatu? "Moje pierwsze spotkanie z wami na antenie już 7 lutego, a każdy kolejny odcinek to dawka emocji, analizy, rozmowy z ekspertami i relacje z miejsc, gdzie rodzi się olimpijski sukces naszych reprezentantów" - napisał. Kurzajewski zwrócił się do widzów. "Jesteśmy gotowi na każde zwycięstwo, każdą historię i każdy moment, który zapisze się w sportowej historii. Do zobaczenia w studio - i przed ekranami" - czytamy na jego profilu.

Maciej Kurzajewski ogłosił wieści. Jest reakcja Katarzyny Cichopek. "Gratulacje kochanie"

Pod publikacją Macieja Kurzajewskiego pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Ruszyli z gratulacjami i pozytywnymi słowami. "Super, bardzo gratuluję i czekam na te sportowe relacje. Panie Macieju, w tej dziedzinie jest pan niezastąpiony", "Gratulacje. Już nie mogę się doczekać. No i ten głos", "I to jest wiadomość", "Panie Maćku, wielkie gratulacje" - czytamy. W sekcji komentarzy nie zabrakło także wpisów popularnych znajomych. Głos zabrał m.in. Aleksander Sikora. "To jest news" - napisał. To jednak nie wszystko. Uwagę przykuł komentarz Katarzyny Cichopek. "Gratulacje kochanie" - napisała żona dziennikarza.