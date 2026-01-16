Koroniewska zdradza sekret swojej sylwetki. Trzyma się tych zasad

Joanna Koroniewska od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Choć zaczynała od aktorstwa, to obecnie zdecydowanie bardziej skupia się na działalności w mediach społecznościowych. Aktywnie działa m.in. na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi 920 tys. obserwujących. Gwiazda nie skupia się jednak na pokazywaniu cukierkowej rzeczywistości. Słynie z tematów wokół samoakceptacji i pokazywania życia takiego, jakim jest, przez co często narażona jest na krytykę. Ostatnio na swoim profilu poruszyła tematy diety i odżywiania. Jak zwykle zrobiła to w swoim charakterystycznym stylu.

Joanna Koroniewska zdradza tajniki szczupłej sylwetki. Tak na co dzień dba o figurę

Ostatnio Joanna Koroniewska udostępniła internautom możliwość zadawania jej pytań w słynnej serii Q&A. Jeden z fanów aktorki postanowił zapytać o to, jaką dietę gwiazda stosuje na co dzień. Ta ruszyła z odpowiedzią. Okazuje się, że w jej przypadku sekret szczupłej sylwetki tkwi w regularnym utrzymywaniu aktywności fizycznej, a także odpowiednim nawadnianiu organizmu. Nie zabrakło też humorystycznego nawiązania. "MŻ lub NŻ. Raz tak - raz tak. Mniej żreć lub nie żreć. A tak na poważnie. Dużo sportu, odpowiednich suplementów, nawadnianie, a przede wszystkim nie odpuszczam. Pracuję nad sobą. Samo nic nie przychodzi. Przypominam, że mam 47 lat, więc można" - napisała Koroniewska na InstaStories. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Joanna Koroniewska odnalazła swoją sportową pasję. To trenuje godzinami

Nie jest to pierwszy raz, gdy Joanna Koroniewska podzieliła się z internautami swoimi sposobami na utrzymanie zdrowej i szczupłej sylwetki. Jakiś czas temu wyznała, że oprócz zbilansowanej diety i zdrowych posiłków dużo trenuje. Regularnie biega, a także gra w tenisa. Zdarza jej się też pójść na siłownię. Oprócz tego bardzo dba o sen i odpowiednią regenerację. To wszystko pozwala jej na zachowanie sylwetki, z którą czuje się dobrze. - Warto odnaleźć swoją sportową pasję w różnym wieku. Ja dwie godziny dziennie, minimum pięć razy w tygodniu, gram w tenisa. Nie ma dnia bez rozciągania i rolowania. Badam się regularnie, staram się o dobry sen, testuję wiele nowinek kosmetycznych. Nikomu niczego nie zazdroszczę, motywuję innych, ale też motywują mnie inni - opowiadała niegdyś na Instagramie.