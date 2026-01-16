Zaplanowana na najbliższe tygodnie trasa Kabaretu Ani Mru-Mru nie dojdzie do skutku. Popularna grupa zdecydowała się wstrzymać wszystkie występy z powodu problemów zdrowotnych Michała Wójcika. Przerwa w działalności ma potrwać co najmniej do końca lutego. "Niestety, z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego (...)" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Górski odniósł się do krytyki konferansjerki Kayah i Piasecznego

Kabaret Ani Mru-Mru zdecydował się na przerwę. Menedżer wypowiedział się o odwołanych występach

Kabaret miał zaprezentować publiczności nowy program w wielu miastach w całej Polsce, m.in. w Krakowie, Katowicach czy Szczecinie. Ostatecznie jednak wszystkie zaplanowane występy zostały anulowane. Redakcja Plejady skontaktowała się w tej sprawie z menedżerem kabaretu, Zbigniewem Remleinem. Zapytany o szczegóły związane ze stanem zdrowia kabareciarza oraz o przyszłość zespołu, odpowiedział krótko: "Nic nie komentuję".

Jednocześnie Remlein przekazał jednak ważną informację dla widzów, którzy zakupili bilety. Jak zapewnił, odwołane występy nie są anulowane definitywnie. "Zostaną przeniesione na inny termin. Część jest już przełożonych" - wyznał reprezentant Ani Mru-Mru w rozmowie z serwisem. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że pierwsze nowe daty pojawiły się już w repertuarach niektórych instytucji. Warto nadmienić, że w 2026 roku Kabaret Ani Mru-Mru ma wystąpić m.in. 10 września w Świdnicy, czy 21 czerwca w Ząbkowicach Śląskich.

Kabaret Ani Mru-Mru może liczyć na wsparcie fanów. Internauci przesyłają ciepłe słowa

Wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez Kabaret Ani Mru-Mru wywołał lawinę reakcji ze strony fanów. Pod postem szybko pojawiło się wiele wiadomości z wyrazami wsparcia i troski skierowanymi do Michała Wójcika. Internauci podkreślali, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie komika, nawet jeśli oznacza to konieczność odwołania występów.

Wśród komentarzy nie brakowało ciepłych słów i życzeń powrotu do sił. "Zdrówka, bo to jest najważniejsze", "Tak czekałam na jutrzejszy występ w Ząbkowicach, ale zdrowie najważniejsze. Proszę się trzymać i szybko wracać do formy", "Dużo zdrówka. Szybkiego powrotu do występów", "Smutne wieści. Zdrówka", "Trzymaj się ciepło", "Zdrówka dla całej ekipy" - pisali fani.