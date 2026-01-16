Członek kabaretu Nowaki ma problemy ze zdrowiem. Menedżerka komentuje

Kabaret Nowaki to jedna z najpopularniejszych grup komediowych w Polsce. Ich występy można regularnie oglądać w Polsacie i na różnych festiwalach kabaretowych. Niestety, na początku roku artyści przekazali smutne wieści. Jeden z członków kabaretu, Tomasz Marciniak ma problemy ze zdrowiem i na jakiś czas będzie musiał zrezygnować z aktywności zawodowej. Menedżerka grupy udzieliła komentarza w sprawie.

Kabaret Nowaki przekazał smutne wieści. Jest komentarz menedżerki

Kabaret Nowaki nie rozpoczął roku 2026 optymistycznie. We wtorek 13 stycznia grupa poinformowała bowiem o chorobie jednego z jej członków. Formacja nie rezygnuje jednak z występów. "Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!" - przekazano w mediach społecznościowych. "Fakt" skontaktował się w tej sprawie z Anną Dramat, menedżerką grupy. Nie chciała ona jednak komentować sprawy.

Nie komentujemy i nie udzielamy żadnych informacji na te tematy

- ucięła dyskusję.

Michał Wójcik ma problemy zdrowotne. Kabaret Ani Mru-Mru odwołuje występy

Nie tylko dla członków kabaretu Nowaki nowy rok rozpoczął się pechowo. Z problemami zdrowotnymi zmaga się też Michał Wójcik z formacji Ani Mru-Mru. W przeciwieństwie do kolegów po fachu grupa nie zdecydowała się na zastępstwo i odwołała występy. Przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. "Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej… do spotkań z wami podczas spektakli na żywo!" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych kabareciarze. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy, w których fani przekazywali wyrazy wsparcia i życzyli artyście szybkiego powrotu do zdrowia. "Trzymaj się Michał, wracaj do zdrowia szybciutko", "Dużo zdrowia i do zobaczenia na żywo" - pisali.