W ostatnich dniach w mediach społecznościowych stał się popularny trend #2016challenge, w ramach którego użytkownicy dzielą się zdjęciami i nagraniami sprzed dekady. Co ciekawe, w zabawie wzięło udział także wiele gwiazd. Do ich grona dołączył właśnie Macieja Pela, który również opublikował serię wspomnień z 2016 roku.
"2026 to nowy 2016. Niby trend, a u mnie wszystko się jakby zgadza" - zaczął w opublikowanym na Instagramie poście Pela. Tancerz podkreślił, że dziesięć lat temu jego życie kręciło się przede wszystkim wokół jego największej pasji i pracy - właśnie tańca. "Sporo materiałów sprzed dziesięciu lat mi zaginęło, nie pytajcie czemu. Ale z tego, co wygrzebałem, to tańczyłem, tańczyłem, tańczyłem i... tańczyłem. I organizowałem co nieco. Obozy, zajęcia, warsztaty, sędziowanie" - dodał Pela.
Na udostępnionych zdjęciach możemy zobaczyć, jak wyglądał dekadę temu tancerz, gdy prowadził wspominane zajęcia oraz brał udział w różnych tanecznych wydarzeniach. "Większość osób z tych zdjęć jest już dorosła. Ja dalej łysy i nieco bardziej siwy. Ale taniec ze mną nadal jest, odwiedzam miejsca, gdzie byłem dziesięć lat temu" - dopisał dalej.
Pod koniec wpisu Pela podzielił się również refleksją na temat zmian w jego życiu, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięciu lat. "Choć wiele rzeczy mogłoby wrócić, to cieszę się z miejsca, w którym jestem - ten młody chłopak nie uwierzyłby, że za dziesięć lat po świecie będą biegać jego dwie córki" - dopisał tancerz. Przypomnijmy, że w 2018 roku stanął on na ślubnym kobiercu z Agnieszką Kaczorowską. To właśnie z nią wychowywał dwójkę dzieci. Para rozwiodła się jednak w listopadzie 2025 roku. "A taniec nadal ze mną jest. I obiecałem sobie, że nigdy nie pozwolę, aby zniknął z mojego życia. Nikt więcej nie odbierze mi tego, co jest częścią mojej tożsamości. W 2036 będę śmigać dalej" - skwitował na koniec.