W ostatnich dniach w mediach społecznościowych stał się popularny trend #2016challenge, w ramach którego użytkownicy dzielą się zdjęciami i nagraniami sprzed dekady. Co ciekawe, w zabawie wzięło udział także wiele gwiazd. Do ich grona dołączył właśnie Macieja Pela, który również opublikował serię wspomnień z 2016 roku.

Maciej Pela wspomina 2016 rok. "Niby trend, a u mnie wszystko się jakby zgadza"

"2026 to nowy 2016. Niby trend, a u mnie wszystko się jakby zgadza" - zaczął w opublikowanym na Instagramie poście Pela. Tancerz podkreślił, że dziesięć lat temu jego życie kręciło się przede wszystkim wokół jego największej pasji i pracy - właśnie tańca. "Sporo materiałów sprzed dziesięciu lat mi zaginęło, nie pytajcie czemu. Ale z tego, co wygrzebałem, to tańczyłem, tańczyłem, tańczyłem i... tańczyłem. I organizowałem co nieco. Obozy, zajęcia, warsztaty, sędziowanie" - dodał Pela.

Na udostępnionych zdjęciach możemy zobaczyć, jak wyglądał dekadę temu tancerz, gdy prowadził wspominane zajęcia oraz brał udział w różnych tanecznych wydarzeniach. "Większość osób z tych zdjęć jest już dorosła. Ja dalej łysy i nieco bardziej siwy. Ale taniec ze mną nadal jest, odwiedzam miejsca, gdzie byłem dziesięć lat temu" - dopisał dalej.

Maciej Pela odniósł się do swoich córek. "Nikt więcej nie odbierze mi tego, co jest częścią mojej tożsamości"

Pod koniec wpisu Pela podzielił się również refleksją na temat zmian w jego życiu, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięciu lat. "Choć wiele rzeczy mogłoby wrócić, to cieszę się z miejsca, w którym jestem - ten młody chłopak nie uwierzyłby, że za dziesięć lat po świecie będą biegać jego dwie córki" - dopisał tancerz. Przypomnijmy, że w 2018 roku stanął on na ślubnym kobiercu z Agnieszką Kaczorowską. To właśnie z nią wychowywał dwójkę dzieci. Para rozwiodła się jednak w listopadzie 2025 roku. "A taniec nadal ze mną jest. I obiecałem sobie, że nigdy nie pozwolę, aby zniknął z mojego życia. Nikt więcej nie odbierze mi tego, co jest częścią mojej tożsamości. W 2036 będę śmigać dalej" - skwitował na koniec.