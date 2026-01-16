Choć wiele młodych gwiazd szybko decyduje się na wyprowadzkę, Emilia Dankwa podchodzi do tematu inaczej. Dziś 20-letnia aktorka znana z roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl", otwarcie mówi o tym, że nadal mieszka z rodzicami - i nie widzi w tym nic zaskakującego.

Emilia Dankwa idzie pod prąd oczekiwaniom. Jej decyzja o mieszkaniu z rodzicami zaskakuje

Dankwa od dziecka funkcjonuje w świecie show-biznesu. Przed kamerą pojawiła się jako kilkulatka, a pierwsze zawodowe doświadczenia zdobywała jeszcze jako niemowlę. W rozmowie z Kozaczkiem podkreśliła, że sama ponosi koszty swojej edukacji i codziennego funkcjonowania, a decyzja o pozostaniu w rodzinnym domu jest w pełni przemyślana.

- Opłacam sobie studia sama. Również samochód. Nie ukrywam tego. Mieszkam z rodzicami nadal, więc odchodzą mi koszty wynajmu i czynszu, ale tak naprawdę pracuję od zawsze. W pierwszym filmie grałam, gdy miałam 3-4 lata, ale moja pierwsza sesja zdjęciowa odbyła się w 2006 roku, gdy miałam 10 miesięcy. Naprawdę całe życie pracuję - przyznała, jednocześnie zaznaczając, że szybkie dorastanie i wieloletnia aktywność zawodowa nauczyły ją rozsądnego podejścia do pieniędzy i życiowych decyzji. Dla Dankwy wspólne mieszkanie z rodzicami nie jest oznaką braku samodzielności, lecz sposobem na mądre zarządzanie budżetem i skupienie się na dalszym rozwoju.

Emilia Dankwa o pracy na planie "Rodzinki.pl". Czy na początku towarzyszył jej stres?

Emilia Dankwa w rozmowie z reporterką Plotka wróciła wspomnieniami do pracy na planie "Rodzinki.pl" i relacji z Małgorzatą Kożuchowską. Jak podkreśliła, od początku odbierała ją jako osobę niezwykle życzliwą i otwartą na młodszych aktorów. - Teraz nie mamy zbyt wiele scen razem, ale widziałyśmy się ostatnio na planie zdjęć do "Rodzinki" i porozmawiałyśmy sobie trochę - wyjawiła.

Aktorka została zapytana również o to, czy na początku pracy w serialu towarzyszył jej stres związany z obecnością doświadczonych gwiazd. Jak się okazuje, zamiast presji pojawiła się u niej mobilizacja i solidne przygotowanie do zdjęć. - Byłam taka trochę może nie zestresowana, ale przygotowana, że znałam nie tylko swoje kwestie, ale i innych aktorów grających w scenach ze mną. Nie czułam czegoś takiego. Wszyscy byli na tyle otwarci i tacy zajmujący się nami… - wyjaśniła.