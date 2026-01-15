Iwona Pavlović przeżywa jedne z najtrudniejszych chwil w życiu. Na początku stycznia jurorka "Tańca z gwiazdami" straciła ukochaną mamę, Zenobię, a informację o jej śmierci jako pierwszy przekazał w mediach społecznościowych brat gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska w żałobie. Opowiada o śmierci byłego partnera

Iwona Pavlović zabrała głos po pożegnaniu mamy. Jej wpis chwyta za serce

Pogrzeb mamy Iwony Pavlović odbył się 14 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dopiero po ceremonii jurorka show Polsatu zdecydowała się na krótki, ale niezwykle emocjonalny wpis. Dała w nim jasno do zrozumienia, że strata wciąż jest zbyt bolesna, by mówić o niej szerzej. "Jeszcze nie o Zeniulce…. Jeszcze nie mogę. Może za jakiś czas. Dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mojej mamie w ostatniej drodze. Nie spodziewaliśmy się takiej liczby osób. Chociaż może powinniśmy…" - wyznała.

W dalszej części wpisu podkreśliła, jak wielką sympatią cieszyła się jej mama i jak ogromne wsparcie otrzymała cała rodzina. "Kochali ją wszyscy, była uwielbiana. Piękna i dobra kobieta. Piękny i dobry człowiek. Dziękuję… dziękuję… dziękuję. W imieniu swoim i moich braci Waldka i Mirka" - napisała.

Iwona Pavlović w żałobie. Jej słowa wywołały lawinę komentarzy

Pod wpisem Iwony Pavlović szybko pojawiła się fala wsparcia ze strony znanych osób. Gwiazdy nie kryły wzruszenia i w prostych, ale wymownych słowach okazywały jurorce solidarność w tym trudnym czasie. Wyrazy współczucia przekazała m.in. Olga Frycz, publikując, oprócz krótkiego komentarza, symboliczne czarne serce. Joanna Racewicz zwróciła się do jurorki bezpośrednio, pisząc: "Iwonko, przytulam najczulej" i dołączając emotikony pękniętych serc. Do kondolencji dołączył także Rafał Zawierucha, który napisał krótko, ale bardzo emocjonalnie: "Wyrazy współczucia".

Wsparcie wyraziła również Anna Korcz, ograniczając się do czarnych serc, oraz Rafał Maserak, który symbolicznie zaznaczył swoją obecność w podobny sposób. Głos zabrała też Joanna Jędrzejczyk, przesyłając jurorce słowa otuchy i kondolencje.