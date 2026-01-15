Nie żyje rzekoma córka Freddiego Mercury'ego. Zmagała się z chorobą

Według biografii "Love, Freddie" autorstwa Lesley-Ann Jones, Freddie Mercury miał sekretną córkę. Kobieta była przedstawiana publicznie pod pseudonimem "B". "Freddie Mercury był i jest moim ojcem. Od chwili moich narodzin, a zarazem przez ostatnie 15 lat jego życia, łączyła nas bardzo bliska i pełna miłości relacja. Uwielbiał mnie i był mi oddany. Okoliczności moich narodzin mogą wydawać się, według standardów większości ludzi, niezwykłe, a nawet oburzające. To nie powinno nikogo dziwić. Nigdy nie umniejszało to jego zobowiązaniu do kochania mnie i opieki nade mną. Pielęgnował mnie jak cenny skarb" - miała napisać rzekoma córka wokalisty do autorki książki.
15 stycznia portal Daily Mail przekazał wiadomość o śmierci rzekomej córki wokalisty. Głos zabrał mąż "B", który wspomniał o chorobie 48-latki. "Zmarła spokojnie po długiej walce z chorobą, rzadkim nowotworem kręgosłupa. Pozostawiła dwóch synów w wieku dziewięciu i siedmiu lat. B jest teraz ze swoim ukochanym i kochającym ojcem w świecie myśli. Jej prochy zostały rozsypane na wietrze nad Alpami" - powiedział w rozmowie z portalem. Informacja poruszyła wiele osób. "Niech spoczywa w spokoju", "Była taka młoda" - czytamy na platformie X.
Autorka książki o Mercurym, Lesley-Ann Jones, wspominała wcześniej publicznie o problemach zdrowotnych "B". "U niej rak pojawił się, gdy była bardzo mała. To prawdziwy powód, dla którego rodzina tak często się przeprowadzała, aby móc skorzystać z najlepszego wówczas leczenia struniaka: rzadkiej postaci raka kręgosłupa" - cytuje ją Daily Mail. Ponoć kobieta przez lata była w remisji, jednak choroba wróciła. "Latem ubiegłego roku, pod koniec swojego życia, ona, jej mąż i dwójka małych dzieci wybrali się w epicką podróż życia do Ameryki Południowej" - czytamy na stronie portalu.