Małgorzata Potocka, którą znamy z "Barw szczęścia", "Plebanii", "Och, Karol 2", "Wszystko na sprzedaż" oraz "Wesela nie będzie" szykuje się na taneczną przygodę w Polsacie. Aktorka została ogłoszona jako jedna z pierwszych twarzy nadchodzącej edycji. Post został ciepło przyjęty, a sama zainteresowana już nie może się doczekać. Musi jednak uważać na pewne kwestie do czasu startu programu.

Małgorzata Potocka w "Tańcu z gwiazdami". Wiemy, jakie ma podejście do tańca i czego jej nie wolno

Gwiazda odwiedziła 11 stycznia "halo tu polsat", gdzie zapowiedziała swój udział w programie. - Całe życie z moimi córkami szalałyśmy w klubach. Teraz one są poważnymi mamami, a ja jestem niepoważną mamą - żartowała na początku. Taniec towarzyski w programie to jednak inna bajka, do której trzeba się przygotować. Potocka ruszyła z treningami, aby "nie przynieść wstydu".

"Fakt" próbował wyciągnąć od aktorki więcej informacji. Niestety, sama zainteresowana świadomie milczy na temat szczegółów. - Podpisałam taką umowę. Nie mogę nic mówić. Nic, absolutnie. Ja teraz w ogóle żadnych wywiadów do 15 maja nie udzielam - przekazała gwiazda. Jej gościnna wizyta w paśmie porannym była częścią promocji show, co zresztą robią także inni uczestnicy.

Małgorzata Potocka wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Echa po 17. nadal nie milkną

Na początku 2026 roku wciąż wspomina się o poprzedniej edycji, która dostarczyła pozytywnych emocji, ale i kontrowersji. Ewa Minge wróciła do swojej przygody z programem w rozmowie z Kozaczkiem. Projektantka mody nie pogodziła się z tym, co zostało przedstawione w odcinku po jej odpadnięciu. Dla przypomnienia - Rafał Maserak zaprezentował figurę z Iwoną Pavlović, która była wyzwaniem dla Ewy Minge. - Nie życzę sobie, by po mojej bardzo ciężkiej pracy i przy fantastycznej choreografii (...), żeby ktoś po prostu wyskoczył spontanicznie poza wiedzą produkcji i odegrał na parkiecie rolę, która wyśmiewała nasz taniec - podsumowała po kilku miesiącach od uczestnictwa w show.