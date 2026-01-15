Małgorzata Rozenek-Majdan jak wiele gwiazd postanowiła wrócić wspomnieniami do 2016 roku. Mnóstwo celebrytów pokazuje dawne fotografie, dzięki którym można zaobserwować, jak się zmienili. U Rozenek mogliśmy zobaczyć kadry z dawnych wczasów, programów oraz zdjęcie tatuażu, który może niektórych zdziwić.

Małgorzata Rozenek-Majdan odsłania tatuaż. Ma symboliczne znaczenie

Szczególnie w sezonie zimowym gwiazda pokazuje się w kompletach, garniturach oraz krytych sukienkach. W związku z tym nie widać u niej na co dzień wspomnianego tatuażu. Rozenek-Majdan postawiła na niewielki napis "If", czyli "jeżeli". Nawiązuje on do wiersza o tym samym tytule autorstwa Rudyarda Kiplinga. Utwór przypomina o osiąganiu życiowej siły, mądrości i dojrzałości. Jak się okazuje, jest ważny dla Rozenek-Majdan na tyle, że postanowiła przypominać sobie o nim każdego dnia.

Co ciekawe, gwiazda w 2018 roku poświęciła tatuażowi bardziej obszerny wpis. "Często mnie pytacie o znaczenie mojego małego tatuażu na nadgarstku. To angielski tytuł mojego ukochanego wiersza 'Jeżeli' Kiplinga. Ma dla mnie szczególne znaczenie" - pisała na Instagramie.

Małgorzata Rozenek-Majdan często pytana jest o wygląd. Operacje nie są tematem tabu

Celebrytka cieszy się ze swojego wyglądu, który jest efektem nie tylko zdrowego trybu życia, ale i ingerencji specjalistów. Otwarcie mówi także o tym w programie "Bez kompleksów", w którym prowadzi bohaterki przez proces metamorfozy. Jej osobista przemiana wizerunkowa stała się tematem jednego z wydań "Dzień dobry TVN". Wówczas Rozenek-Majdan przyznała wprost, kogo ceni w zakresie operacji plastycznych.

- Jestem osobą, która świadomie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Nigdy nie ukrywałam mojego wielkiego szacunku do doktora Szczyta - powiedziała. - Przyznałam się do mojej ostatniej metamorfozy. Powiedziałam o tym szczerze, bo uważam, że prawdziwa i szczera relacja z osobami na zewnątrz ma wartości. Ukrywanie medycyny estetycznej nie jest moim zdaniem korzystne dla wszystkich wokół - uzupełniła.