14 stycznia Telewizja Polska ujawniła nazwiska ośmiu wokalistów, którzy zakwalifikowali się do krajowych finałów Konkursu Eurowizji 2026. Wśród wybranych znalazł się Piotr Pręgowski, 71-letni aktor m.in. znany z roli Patryka Pietrka w serialu "Ranczo", co wywołało spore zaskoczenie wśród fanów. W preselekcjach wystąpią także Stanisław Kukulski, Karolina Szczurowska, Jeremi Sikorski, Basia Giewont, Aleksandra Antoniak, Alicja Szemplińska i Anastazja Maciąg.

Piotr Pręgowski o udziale w preselekcjach do Eurowizji. Chce podejść do swojego występu z humorem

Pręgowski w niedawnej rozmowie z Plejadą nie krył, że jego start jest połączeniem poczucia humoru i powagi. - Jestem chyba najstarszym kandydatem, który pojawi się w koncercie. Jeśli okazałoby się, że tak jest, to chyba będę musiał zgłosić to do Księgi Rekordów Guinnessa - choć najpierw muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić - stwierdził żartobliwie. Jego konkursowa propozycja, utwór "Parawany tango", inspirowana jest wakacyjnym krajobrazem polskich plaż i charakterystycznymi parawanami.

- Traktuję to trochę jak wątek komediowy, czyli z humorem, ale i nutą wzruszenia. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, można wręcz powiedzieć, że szczęśliwy. To daje mi rozpęd i motywację, by w tym roku podbić jeszcze Opole, Sopot i kolejne festiwale. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale naprawdę czuję ogromną radość i mam wrażenie, że jesteśmy wręcz skazani na sukces - dodał, nie kryjąc swoich ambicji. Aktor zaznaczył, że chociaż chce rozbawić publiczność, to jednocześnie ma zamiar zrobić to profesjonalnie.

Piotr Pręgowski ma wsparcie ze strony fanów. W sieci okazują mu swoje poparcie

Choć Pręgowski nie zna osobiście wszystkich konkurentów, to podchodzi do sprawy z dozą zaskoczenia, dystansem i humorem. - (...) Jestem przekonany, że to spokojnie mogłyby być moje wnuki - śmieje się 71-latek. Na reakcję fanów Pręgowski nie musiał długo czekać - wielu z nich mu kibicuje, wprost wyrażając w sieci swoje poparcie.

- Podkreślam, że zależy mi na tym, żeby nikt nie pomyślał, że sobie żartuję. Traktuję to naprawdę bardzo poważnie, a jednocześnie piosenka jest lekka - nie tylko wakacyjna, bo świetnie brzmi również teraz. Wkrótce przystępujemy do kręcenia teledysku, wstępne ustalenia już są, więc jestem pewien, że obrazek też będzie atrakcyjny - podsumował aktor.