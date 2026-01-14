Powrót na stronę główną

Pręgowski powalczy o Eurowizję 2026. Tak mówi o swoim udziale
Piotr Pręgowski znalazł się w gronie kandydatów biorących udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. 71-letni aktor podkreśla, że mimo lekkiego charakteru jego piosenki, podejdzie do występu profesjonalnie.
Pręgowski powalczy o Eurowizję 2026. Aktor 'Rancza' nie kryje zaskoczenia własnym udziałem
14 stycznia Telewizja Polska ujawniła nazwiska ośmiu wokalistów, którzy zakwalifikowali się do krajowych finałów Konkursu Eurowizji 2026. Wśród wybranych znalazł się Piotr Pręgowski, 71-letni aktor m.in. znany z roli Patryka Pietrka w serialu "Ranczo", co wywołało spore zaskoczenie wśród fanów. W preselekcjach wystąpią także Stanisław Kukulski, Karolina Szczurowska, Jeremi Sikorski, Basia Giewont, Aleksandra Antoniak, Alicja Szemplińska i Anastazja Maciąg. 

Piotr Pręgowski o udziale w preselekcjach do Eurowizji. Chce podejść do swojego występu z humorem 

Pręgowski w niedawnej rozmowie z Plejadą nie krył, że jego start jest połączeniem poczucia humoru i powagi. - Jestem chyba najstarszym kandydatem, który pojawi się w koncercie. Jeśli okazałoby się, że tak jest, to chyba będę musiał zgłosić to do Księgi Rekordów Guinnessa - choć najpierw muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić - stwierdził żartobliwie. Jego konkursowa propozycja, utwór "Parawany tango", inspirowana jest wakacyjnym krajobrazem polskich plaż i charakterystycznymi parawanami. 

- Traktuję to trochę jak wątek komediowy, czyli z humorem, ale i nutą wzruszenia. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, można wręcz powiedzieć, że szczęśliwy. To daje mi rozpęd i motywację, by w tym roku podbić jeszcze Opole, Sopot i kolejne festiwale. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale naprawdę czuję ogromną radość i mam wrażenie, że jesteśmy wręcz skazani na sukces - dodał, nie kryjąc  swoich ambicji. Aktor zaznaczył, że chociaż chce rozbawić publiczność, to jednocześnie ma zamiar zrobić to profesjonalnie.

Piotr Pręgowski ma wsparcie ze strony fanów. W sieci okazują mu swoje poparcie 

Choć Pręgowski nie zna osobiście wszystkich konkurentów, to podchodzi do sprawy z dozą zaskoczenia, dystansem i humorem. - (...) Jestem przekonany, że to spokojnie mogłyby być moje wnuki - śmieje się 71-latek. Na reakcję fanów Pręgowski nie musiał długo czekać - wielu z nich mu kibicuje, wprost wyrażając w sieci swoje poparcie.

- Podkreślam, że zależy mi na tym, żeby nikt nie pomyślał, że sobie żartuję. Traktuję to naprawdę bardzo poważnie, a jednocześnie piosenka jest lekka - nie tylko wakacyjna, bo świetnie brzmi również teraz. Wkrótce przystępujemy do kręcenia teledysku, wstępne ustalenia już są, więc jestem pewien, że obrazek też będzie atrakcyjny - podsumował aktor. 

