Agnieszka Kaczorowska od dłuższego czasu jest na językach. Najpierw media rozpisywały się na temat jej rozstania z Maciejem Pelą i udziału w "Królowej przetrwania", by później skupić się na jej relacji z Marcinem Rogacewiczem. Para pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami", ale pożegnała się z programem szybko - tuż przed ćwierćfinałem. Teraz celebrytka otworzyła się na temat swojego życia. Wspomniała również o odpadnięciu z tanecznego show, opowiadając o tym w dość zagadkowy sposób.

Agnieszka Kaczorowska o odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami". "Mam swoją analizę"

W rozmowie Agnieszki Kaczorowskiej z portalem Goniec nie zabrakło tematu "Tańca z gwiazdami". Odpadnięcie tancerki i aktora wzbudziło kontrowersje, a emocje wzbudziła przede wszystkim przemowa celebrytki. - Zawód? Tak, absolutnie tak. Ja tego w ogóle nie ukrywam. Wszędzie o tym mówię, bo to są ludzkie emocje i one są normalne. Dajemy sobie do nich prawo - przyznała. - Dlaczego tak się stało, to myślę, że trzeba byłoby na ten temat napisać książkę - dodała wymownie. Kaczorowska podkreśliła, że telewizja rządzi się swoimi prawami, a kulisy programów są dla widzów tajemnicą. Gwiazda zaznaczyła, że nie wszystko jest tam tak przejrzyste, jak się może wydawać.

To jest telewizja. Ja nie mogę o wielu rzeczach mówić. Byłam w tym od środka i mam swoją analizę tego, co się wydarzyło, ale taką, której niestety nie mogę wypowiedzieć publicznie

- wyjawiła zaskakująco tancerka.

Agnieszka Kaczorowska bała się wyjść z domu. Wyjawiła, co było tego powodem

W 2021 roku Agnieszka Kaczorowska w mediach społecznościowych skrytykowała promowanie "zwyczajności" i "niedoskonałości". Stwierdziła wówczas, że twórcy internetowi powinni pokazywać "piękno", a nie "błoto". Internauci nie kryli oburzenia jej słowami. Na celebrytkę wylała się fala hejtu, która spowodowała, że obawiała się wychodzić z domu. - Miałam taki moment, że w ogóle bałam się wyjść. To był taki moment, kiedy dużo hejtu na mnie spadło i bałam się wychodzić z domu. Ale to potrwało parę tygodni, ze dwa może. Więc tak sobie siedziałam w zaciszu domowym z bliskimi ludźmi. I tak na spokojnie przeszłam ten czas. Wyciszyłam się bardzo - przekazała w rozmowie ze wspomnianym portalem.