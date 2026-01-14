Kasia Tusk to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej instagramowy profil obserwuje aż 471 tys. użytkowników. W grudniu Kasia Tusk prezentowała w mediach społecznościowych ozdoby świąteczne i podzieliła się refleksją na temat Bożego Narodzenia. "Magia, którą pamiętamy, nie wynikała ze skromności tamtych czasów - tylko z faktu, że byliśmy dziećmi. I może dziś dzieje się dokładnie to samo: dzieci widzą rzeczy, których my już nie rejestrujemy" - pisała w mediach społecznościowych. Tym razem influencerka zamieściła żartobliwe kadry na InstaStories.

Kasia Tusk pokazała dziurawe rękawiczki. "Wyglądam jak jeden z tych, co próbowali włamać się do Kevina"

14 stycznia Kasia Tusk opublikowała na InstaStories nagranie, na którym pomachała do obiektywu rękawiczkami. Uwagę przykuły dziury na materiale. Córka premiera Polski zażartowała ze swojego wyglądu i porównała się do włamywacza z filmu "Kevin sam w domu". "Przynajmniej wyglądam jak jeden z tych, co próbowali włamać się do Kevina" - napisała Kasia Tusk. To jednak nie koniec. Influencerka zwróciła się także do swoich odbiorców. "Dla wszystkich, którzy nie chcą ściągać rękawiczek, aby scrollować Insta. Skomentuj 'lump', a powiem ci, jak przerobić twoje zwykłe rękawiczki na taki funkcjonalny gadżet" - skwitowała Kasia Tusk w mediach społecznościowych. Po omawiane kadry influencerki zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Kasia Tusk o macierzyństwie. Tak zmieniło się jej życie. "Prawdziwe szczęście nigdy nie jest łatwe"

Jakiś czas temu Kasia Tusk udzieliła wywiadu dla "Vogue'a". Influencerka wspomniała o swojej codzienności. Wszystko zmieniło się po tym, jak została mamą. "Nie mam co narzekać, bo codzienność matki to dla mnie radosny odlot. (...) Nic nie przysłania tej mojej radosnej głupawki. Jeszcze nie potrzebuję czasu dla siebie. Jeszcze nie muszę wyrwać się z domu, żeby pobyć sama. Z mojego punktu widzenia jest fajniej, co wcale nie oznacza, że łatwiej. Ale prawdziwe szczęście nigdy nie jest łatwe" - komentowała Kasia Tusk w rozmowie.