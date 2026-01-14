Powrót na stronę główną

Uczestniczka Eurowizji Junior przeżywa ogromną tragedię. Przez rosyjski atak straciła dach nad głową
Dziesięcioletnia Sofia Nersesian zamieściła na Instagramie szokujący materiał. Pokazała, jak wygląda jej dom albo raczej to, co z niego zostało po rosyjskim ataku rakietowym. Ten widok łamie serca i przyprawia o ciarki.
Fot. Instagram/@nersesiansofia_official

Sofia Nersesian jest dziesięcioletnią dziewczynką, pochodzącą z Ukrainy, która rozwija swój talent. Niedawno odniosła swój największy do tej pory sukces. W 2025 roku reprezentowała kraj na Eurowizji Junior i udało jej się stanąć na podium, zdobywając drugie miejsce w konkursie. Niestety, jej rzeczywistość nie jest już taka kolorowa. Niemal od czterech lat trwa już agresja Rosji na Ukrainę. Niedawno w jednym z ataków dom Sofii Nersesian został brutalnie zniszczony. Dziewczynka opublikowała w mediach społecznościowych nagrania, które odzwierciedlają skalę zniszczeń. Uwaga, ten widok jest druzgoczący i dosłownie rozdziera serca. 

Sofia Nersesian pokazała zniszczony dom. To z niego zostało po rosyjskim ataku

Parę dni temu na rodzinę Sofii Nersesian i innych mieszkańców Ukrainy spadła ogromna tragedia. 9 stycznia, w piątek, doszło do rosyjskiego ataku rakietowego. Jak donoszą ukraińskie media, dom, w którym mieszkała dziewczynka, został zniszczony, cztery osoby zginęły, a 25 zostało rannych. Mimo że rodzina młodej piosenkarki nie ucierpiała w wyniku ataku, to stracili oni swój dorobek, a przede wszystkim dach nad głową. 

Sofia Nersesian opublikowała w sieci nagranie i pokazała, jak teraz wygląda miejsce, w którym jeszcze niedawno mieszkała wraz z bliskimi. Zamiast rodzinnego budynku, widzimy ruderę z wybitymi szybami, która nie nadaje się do ponownego zamieszkania. Dziewczynka dodała też mrożący krew w żyłach podpis. "Najgorsza noc w moim życiu" - napisała na Instagramie. 

Sofia Nersesian straciła dom w wyniku rosyjskiej agresji. Zdruzgotani fani przekazują wsparcie młodej piosenkarce 

Opublikowany post wywołał ogromne poruszenie w sieci. Zarówno fani młodej piosenkarki, jak i inni internauci masowo komentowali zamieszczone nagranie i łączyli się w bólu. Przekazywali słowa wsparcia, a także wyrazy współczucia Sofii Nersesian i jej rodzinie. "Ściskam ciebie i całą rodzinę" - napisała jedna z internautek. "Dzięki Bogu wszyscy żyją" - dodała kolejna. "Sofia, jesteśmy z tobą. (...) Szkoda, że nasze dzieci muszą przez to przechodzić" - stwierdziła następna. "Co za horror", "Jakie to straszne. Cieszę się, że wszyscy żyją", "Modlę się, aby to szaleństwo szybko się skończyło, aby każdy mógł żyć w pokoju" - czytamy dalej. To są jedynie nieliczne reakcje, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. 

 

