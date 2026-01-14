Sofia Nersesian jest dziesięcioletnią dziewczynką, pochodzącą z Ukrainy, która rozwija swój talent. Niedawno odniosła swój największy do tej pory sukces. W 2025 roku reprezentowała kraj na Eurowizji Junior i udało jej się stanąć na podium, zdobywając drugie miejsce w konkursie. Niestety, jej rzeczywistość nie jest już taka kolorowa. Niemal od czterech lat trwa już agresja Rosji na Ukrainę. Niedawno w jednym z ataków dom Sofii Nersesian został brutalnie zniszczony. Dziewczynka opublikowała w mediach społecznościowych nagrania, które odzwierciedlają skalę zniszczeń. Uwaga, ten widok jest druzgoczący i dosłownie rozdziera serca.

Sofia Nersesian pokazała zniszczony dom. To z niego zostało po rosyjskim ataku

Parę dni temu na rodzinę Sofii Nersesian i innych mieszkańców Ukrainy spadła ogromna tragedia. 9 stycznia, w piątek, doszło do rosyjskiego ataku rakietowego. Jak donoszą ukraińskie media, dom, w którym mieszkała dziewczynka, został zniszczony, cztery osoby zginęły, a 25 zostało rannych. Mimo że rodzina młodej piosenkarki nie ucierpiała w wyniku ataku, to stracili oni swój dorobek, a przede wszystkim dach nad głową.

Sofia Nersesian opublikowała w sieci nagranie i pokazała, jak teraz wygląda miejsce, w którym jeszcze niedawno mieszkała wraz z bliskimi. Zamiast rodzinnego budynku, widzimy ruderę z wybitymi szybami, która nie nadaje się do ponownego zamieszkania. Dziewczynka dodała też mrożący krew w żyłach podpis. "Najgorsza noc w moim życiu" - napisała na Instagramie.

Sofia Nersesian straciła dom w wyniku rosyjskiej agresji. Zdruzgotani fani przekazują wsparcie młodej piosenkarce

Opublikowany post wywołał ogromne poruszenie w sieci. Zarówno fani młodej piosenkarki, jak i inni internauci masowo komentowali zamieszczone nagranie i łączyli się w bólu. Przekazywali słowa wsparcia, a także wyrazy współczucia Sofii Nersesian i jej rodzinie. "Ściskam ciebie i całą rodzinę" - napisała jedna z internautek. "Dzięki Bogu wszyscy żyją" - dodała kolejna. "Sofia, jesteśmy z tobą. (...) Szkoda, że nasze dzieci muszą przez to przechodzić" - stwierdziła następna. "Co za horror", "Jakie to straszne. Cieszę się, że wszyscy żyją", "Modlę się, aby to szaleństwo szybko się skończyło, aby każdy mógł żyć w pokoju" - czytamy dalej. To są jedynie nieliczne reakcje, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej.