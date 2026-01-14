70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu. Ostatnio ogromne kontrowersje wzbudza udział w konkursie Izraela w kontekście sytuacji, która ma miejsce w Strefie Gazy. Część krajów wycofała się z udziału w rywalizacji. Mowa tu o Irlandii, Holandii, Słowenii, Islandii oraz Hiszpanii. W grudniu opublikowano lisę 35. krajów, które ostatecznie wezmą udział w konkursie. To najmniejsza liczna państw od ponad 20 lat. Co z polskimi preselekcjami? Na razie niewiele wiadomo. Lista potencjalnych kandydatów ma zostać opublikowana 14 stycznia na stronach Telewizji Polskiej. Jak donosi jeden z portali, jedna z uczestniczek zrezygnowała z udziału.

Karolina Czarnecka miała zrezygnować z udziału w preselekcjach do Eurowizji

Basia Giewont i Karolina Czarnecka były faworytkami jeśli chodzi o eurowizyjne preselekcje. Jak się okazuje, jedna z wokalistek w ostatniej chwili miała zrezygnować z udziału. Mowa tu o Karolinie Czarneckiej. Jak dowiedział się portal Pudelek, nie miało to jednak związku z powodami politycznymi. "Karolina wykonuje ten utwór w trzyosobowym składzie, który nawiązuje do estetyki okładki singla. Pojawiła się jednak niedyspozycja jednej z członkiń zespołu, a Karolina bardzo honorowo podchodzi do takich spraw. Wychodzi z założenia "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", dlatego uznała, że skoro nie mogą wystąpić w pełnym składzie, nie wystąpią w ogóle" - przekazało źródło portalu.

Karolina Czarnecka zabrała głos w sprawie udziału w preselekcjach do Eurowizji

Wygląda na to, że medialne doniesienia bardzo szybko dotarły do zainteresowanej. Karolina Czarnecka właśnie opublikowała post na Instagramie, w którym przedstawiła swoje stanowisko. "Do zawiedzionych brakiem mojego nazwiska na preselekcyjnej liście" - czytamy we wstępie. W dalszej części publikacji artystka podkreśliła, że razem "Brutto skład" zgłosiła się do udziału w Eurowizji i przeszła do ścisłej dziesiątki. Przyznała, że choć pokusa wzięcia udziału w rywalizacji jest duża, to nie pozwala jej na to moralność. Jak się okazuje, jej decyzja była jednak powiązana z politycznymi powodami. "I choć ego błaga o karmę i w brzuchu się kręci na myśl o możliwych profitach, to na zawsze wartości dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki, które nie ma nigdzie oficjalnie, ale nieoficjalnie jest i jest w nim punkt brzmiący: nie wyrażać zgody na cierpienie drugiego człowieka, bo choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią" - podkreśliła. - Na koniec dnia chcę spać spokojnie. Robię dla was rzeczy, które są zaproszeniem do rozkmin, wspólnego bycia, które lubię określać mianem gorzkiej rozrywki. Jestem dla was, tych zawiedzionych i tych ciekawych, tworzę i tworzyć będę. Zaskakując lub totalnie nudząc. Jeśli chcecie dołączyć do mojego plemienia, nigdzie się stąd nie ruszam - dodała. Z dalszą częścią wpisu możecie zapoznać się poniżej.

Norbert Wronka odrzucił zaproszenie Telewizji Polskiej

5 listopada Norbert Wronka ogłosił w mediach społecznościowych, że zgłasza się do polskich preselekcji na Eurowizję. "To moje największe marzenie, a marzenia są po to, żeby je spełniać. Mój utwór 'BOJĘ SIĘ' to manifest pokoju i nadziei. To piosenka o świecie pełnym bólu, wojnach, strachu o jutro, ale też o wierze, że miłość naprawdę może zwyciężyć wszystko. (...) Włożyłem w to całe swoje serce" - napisał na swoim profilu na TikToku półfinalista "The Voice of Poland".

Kiedy z konkursu wycofała się Karolina Czarnecka Telewizja Polska skontaktowała się z Wronką, który był pierwszym nazwiskiem z listy rezerwowych. Jak ustalił Pudelek, młody wokalista odrzucił zaproszenie. Tego samego dnia w mediach społecznościowych opublikował wymowny wpis - flagę Palestyny z czerwonym sercem o piosenką "Freedom" Beyoncé, tym samym podkreślając, czym kierował się, podejmując decyzje odnośnie udziału.