Justyna Steczkowska ma za sobą niezwykle intensywny czas. To właśnie ona reprezentowała nas na zeszłorocznej Eurowizji z utworem "Gaja". Mogliśmy też usłyszeć wokalistkę w Katowicach, gdzie zaśpiewała na "Sylwestrze z Dwójką". Gwieździe ewidentnie brakuje promieni słońca i ciepła, gdyż wróciła wspomnieniami do wakacyjnego szaleństwa. Pod postem na Instagramie posypały się komentarze. Jeden z nich dotyczył braku rodziny na nagraniu. Piosenkarka odpowiedziała. I to jak!

Justyna Steczkowska tęskni za latem. Jedna z internautek pokusiła się o niepochlebny komentarz. Dostała jasną odpowiedź

Na nagraniu, które pojawiło się na profilu Steczkowskiej na Instagramie 13 stycznia, widzimy zadowoloną gwiazdę, która tańczy w bikini. Na kolejnym ujęciu widzimy ją w czarnym komplecie na tle plaży. "Czy możemy przywrócić lato? Lato, wróć" - napisała piosenkarka, tęskniąc za ciepłymi dniami. Pod filmikiem od razu pojawiła się masa komentarzy. Jedna z internautek postanowiła dociec, dlaczego na nagraniu brakuje rodziny wokalistki. "A co z rodziną? Gdzie mąż i dzieci. Lansuje tylko siebie" - napisała. Doczekała się odpowiedzi. "To nie małpki do pokazywania, siedzą na leżakach" - przekazała jasno piosenkarka.

Na profilu gwiazdy pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć, że wybrała się na górską przechadzkę w czerwonych kozakach na obcasie. - Najwięcej komentarzy będzie "Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach". Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach. To jest przedłużenie mojej nogi - stwierdziła w materiale. Zapytaliśmy o tę kwestię eksperta Konrada Wasylewskiego. - Jako ortopeda i traumatolog patrzę na ten film przede wszystkim przez pryzmat konkretnych urazów, jakie w górach widzimy najczęściej przy nieodpowiednim obuwiu. Wysokie kozaki na szpilce dramatycznie zmniejszają stabilność i kontrolę stopy, a to w terenie nierównym, śliskim czy pochyłym ma przykre konsekwencje kliniczne - podkreślił. Więcej dowiecie się tutaj: Steczkowska w wysokich szpilkach w górach. Zobaczył to ortopeda. "Trudno mi uwierzyć, aby..."