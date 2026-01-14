Hit Eda Sheerana zakazany na ślubach. Włocławska kuria wydała wyrok

Ślub to dla wielu ludzi jedna z najważniejszych ceremonii w życiu. Państwu młodym bardzo zależy, aby ten dzień przebiegł na ich zasadach. Coraz częściej pojawiają się prośby, aby podczas mszy w kościele pojawiła się świecka muzyka. Jak się jednak okazuje, to życzenie może nie zostać spełnione. We Włocławku na "zakazaną listę" utworów własnie trafiła piosenka jednego z popularnych wokalistów.

Świecka muzyka podczas mszy w kościele? Tu panują jasno określone zasady

Nie każdą muzykę można wykonywać w kościele. Na początku stycznia Kuria Diecezjalna we Włocławku opublikowała komunikat w sprawie "muzycznych nadużyć w kościołach". Poinformowano, że w ostatnim czasie spłynęło bardzo dużo wniosków od par o możliwość zagrania podczas mszy świeckich utworów, czym zajęła się komisja ds. muzyki kościelnej. Według wytycznych komisji ostateczna decyzja o repertuarze należy do proboszcza, który w tej kwestii powinien współpracować z wikariuszami i organistą. Podkreślono, że wszelkie koncerty czy występy muzyczne w kościele muszą być zgodne z wytycznymi, w tym m.in. ważne są wartości, jakie reprezentują wykonawcy.

W związku z pojawiającymi się nadużyciami muzycznymi zgłaszanymi do Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej przypominamy kilka kwestii związanych z tą tematyką. Za wszystkie sprawy związane z muzyką w świątyni odpowiada proboszcz/administrator parafii z pomocą wikariuszy i organisty.

"W razie wątpliwości zawsze może zwrócić się do komisji" - przekazano za pośrednictwem Facebooka.

Piosenka Eda Sheerana trafiła na listę zakazanych utworów

Ponieważ coraz więcej par chce, aby podczas mszy grano świeckie utwory, to powstała specjalna lista tych niedozwolonych. Możemy na niej znaleźć m.in. "All You Need Is Love" grupy The Beatles, "Hallelujah" Leonarda Cohena. Ostatnio na liście znalazła się także piosenka Eda Sheerana.

Do tej listy należy dopisać nowy 'przebój' ślubny napisany do piosenki Eda Sheerana "Perfect"

- poinformował Marcin Ziółkowski, wiceprzewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej.