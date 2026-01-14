Powrót na stronę główną

Rozpoczął się sezon studniówkowy. Maturzyści obecnie chodzą na bale, które zwiastują, że zostało tylko 100 dni do matury. Jak się okazało, Doda nie była na swojej studniówce. Jaki był powód?
Doda nie była na własnej studniówce. Nie uwierzycie, jaki był powód
Sezon studniówkowy rozpoczął się na początku stycznia. Maturzyści obecnie chodzą na swoje bale maturalne. Impreza symbolicznie wyznacza 100 dni do egzaminu maturalnego. Wiele gwiazd w tym okresie wspomina ten czas i pokazuje swoje stylizacje ze studniówki. Doda nie należy do tego grona. Dlaczego? Nie była na swoim balu. Stoi za tym ważny powód.

Doda nie poszła na własną studniówkę. Wyznała, co ją powstrzymało

Doda w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post została zapytana, jak wspomina swój bal maturalny. Wówczas wyszło na jaw, że gwiazda nie pojawiła się na swojej studniówce. W tamtym okresie była aktorką w teatrze. Nie dostała, niestety, dnia wolnego. Artystka wyznała jednak, że wciąż jest zapraszana na takie imprezy przez fanów. - Nie byłam na studniówce. Reżyser teatru mnie nie zwolnił. Grałam spektakl. (...) Ale za to jestem osobą najczęściej zapraszaną na studniówki. Od co najmniej ośmiu lat - wyznała. - Byłaś na jakiejś? - spytała reporterka. - Nie (...). Nie jestem jakąś fanką poloneza - odpowiedziała Doda. Jak wspominacie swoje studniówki?

Doda jest gotowa na nową miłość? To powiedziała o życiu uczuciowym

W rozmowie z Marcinem Wolniakiem Doda wyznała, czy w 2026 roku jest gotowa na miłość. - Wszyscy zakładają, że jeszcze nie spotkałam, ponieważ jej nie ma na Instagramie. Jak jej nie ma, to znaczy, że jej w ogóle nie ma. Moje życie prywatne całkowicie zachowuję dla siebie. Mój ostatni, czy to nie był w sumie ostatni, no dobra, medialny związek, w połowie przestał być nim i też rozstanie nie z mojej winy i nie z mojej woli było medialne. Nie chciałam tego - wyznała. Piosenkarka zaznaczyła, że nie ma zamiaru opowiadać w mediach o swoim życiu uczuciowym. - Prawie trzy lata udaje mi się utrzymywać moje życie prywatne na swoich zasadach, z dala od mediów, z dala od Instagrama, co jest dla mnie ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę, jak kiedyś epatowałam tym na prawo i lewo - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Polscy fani rozpływają się nad występem Stinga. Doda nie wytrzymała. "Jest legendą, ale..."

