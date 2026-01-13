Tomasz Karolak postanowił wziąć udział w reklamie alkoholu, co wzbudziło spore poruszenie w sieci. Problemem był również fakt, że aktor pojawił się w spocie przebrany za Świętego Mikołaja. W sprawę zaangażowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. "Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery świąt" - wyjaśniła dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT, a m.in. TVP, Polsat i TVN zaprzestały emisji reklamy. Spot może mieć dla Karolaka konsekwencje - nie tylko wizerunkowe, ale i prawne. Sprawą zainteresowała się bowiem prokuratura. Wiadomo, co może grozić aktorowi.

Tomasz Karolak wziął udział w kontrowersyjnej reklamie. Teraz może czekać go poważna kara

Reklama wzbudziła kontrowersje. Spot nie spodobał się Stowarzyszeniu Naukowemu "Natura i Zdrowie", które ogłosiło w sieci, że zgłosiło sprawę i wystosowało oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. "Równolegle powiadomiliśmy Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU), Rzeczniczkę Praw Dziecka oraz Prezesa UOKiK" - przekazano w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że zawiadomienie zostało rozpatrzone. Jak poinformował Pudelek, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola prowadzi postępowanie w sprawie. Wyjawiono, co grozi Karolakowi. "Informuję, że w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie za sygn. 4316-2.Ds.1.2026 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 45 2 ust 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przestępstwo będące przedmiotem postępowania zagrożone jest karą grzywny w wymiarze od 10.000 zł do 500.000 zł. Aktualnie sprawa jest w fazie postępowania sprawdzającego" - przekazał w rozmowie z portalem Piotr A. Skiba - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Reklama z Tomaszem Karolakiem. Reakcje innych gwiazd

Po spocie z Karolakiem zawrzało. Zszokowany reklamą był m.in. aktor Adrian Kłos, który złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Głos zabrał również Ilona Felicjańska, która nie kryła oburzenia. Tu dowiecie się więcej: Felicjańska dosadnie o reklamie z Karolakiem. "Alkohol to trucizna, powolny morderca". Odmienne zdanie miał Piotr Kupicha, który w rozmowie z Marcinem Wolniakiem przyznał, że sam zgodziłby się na wzięcie udziału w takiej reklamie. - Ja bym się zgodził. Ja w ogóle bardzo lubię Tomka Karolaka. (...) Widziałem wypowiedzi niektórych ludzi, którzy bardzo negują tę reklamę. To jest skrajność znowu. Tomek jest świetnym aktorem, świetnym człowiekiem, świetnie zagrał tę reklamę - przyznał. Więcej przeczytacie tutaj: Piotr Kupicha wprost o kontrowersyjnej reklamie z Karolakiem. "Mnie nawet bawi".