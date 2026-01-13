Anna Kurek jest jedną z najbardziej znanych polskich siatkarek. Od lat tworzy ona zgrany związek z innym sportowcem - Bartoszem Kurkiem. Obydwoje chętnie udzielają się w mediach społecznościowych, gdzie pokazują na co dzień, jak wygląda ich życie. Para mieszka obecnie w Tokio. Jak się okazało, siatkarka trafiła niedawno do japońskiego szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek już jest ikoną! Niebywałe, czego dokonał

Anna Kurek przebywa w szpitalu. Podzieliła się z fanami wymownym wpisem

"Jak mówi japońskie przysłowie, można upaść siedem razy, ważne, żeby wstać za ósmym" - napisała we wtorek 13 stycznia Kurek, publikując zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka. Widzimy na nim siatkarkę podłączoną do medycznej aparatury, starającą się zapozować w zabawny sposób przed obiektywem. Sportsmenka nie wyjaśniła dokładnie, dlaczego trafiła do szpitala. Na InstaStories opublikowała też nagranie, na którym mówi, że mimo wszystko czuje się dobrze i ma ogromną ochotę na kawę.

Pod postem Anny prędko zaroiło się od wpisów jej znajomych i fanów. Wszyscy życzą siatkarce szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrowiej Ania!", "Trzymam kciuki za szybki powrót do zdrowia!", "Dużo zdrowia Aniu! Wrócisz silniejsza!", "Strasznie mi przykro! Zdrówka Anuś! Będzie dobrze!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

Tak o żonie mówił Bartosz Kurek. Nie krył, że była to "miłość od pierwszego wejrzenia"

Podczas pobytu w szpitalu Kurek może na pewno liczyć na wsparcie męża. Przypomnijmy, że para poznała się w 2016 roku, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2020 roku. Siatkarz podzielił się niegdyś poruszającym wyznaniem na temat relacji z ukochaną. "Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego" - opisał na łamach książki "Ludzie ze złota" Kurek. Więcej na temat ich związku przeczytacie w artykule: "'Była to miłość od pierwszego wejrzenia'. Kurek ujawnił początki znajomości z żoną".