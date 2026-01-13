Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad co roku zbiera pieniądze, by wesprzeć szpitale i wyposażyć je w sprzęty. Jak możemy przeczytać na stronie WOŚP, celem zbiórki w 2026 roku jest: "diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów". Fundacja gra pod przewodnim hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". W poniedziałek Artur Barciś opublikował zdjęcie, jasno odnosząc się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten wpis mówi wszystko.

Artur Barciś tego nie ukrywa. Wesprze w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?

Co roku w zbiórkę organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażuje się wiele gwiazd. Już wiadomo, czy będzie wśród nich Artur Barciś. Aktor 12 stycznia opublikował na Facebooku wymowne zdjęcie. Stoi na tle znaku stacji benzynowej, a w dłoni trzyma kubek z kawą. Widnieje na nim logo WOŚP. "Z całą pewnością stwierdzam, że ta kawa na Orlenie smakuje wybornie" - przekazał w opisie postu. Co roku Barciś przekazuje na WOŚP obrazy swoje autorstwa z serii "Anioły". W tym roku najwyraźniej nie będzie inaczej i aktor wesprze fundację Jerzego Owsiaka.

Maciej Musiał wystawił licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie uwierzycie, co tym razem zaoferował

W zeszłym roku Maciej Musiał zrobił furorę, gdy wystawił na licytację sprzątanie domu w rytm zapętlonego utworu "Explosion". Tu zobaczycie, komu udało się wygrać: Wiemy, kto wygrał licytację Macieja Musiała dla WOŚP. Zaskakujący obrót spraw. W tym roku aktor zatańczy ze zwycięzcą licytacji poloneza w oryginalnym stroju z "Pana Tadeusza". "Na studniówce, weselu lub pod osiedlowym sklepem" - dowiadujemy się z opisu aukcji. "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zechcesz, może być też garnitur" - czytamy. "Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji, możemy też strzelić poloneza pod twoim osiedlowym sklepikiem" - przekazał Musiał.