"Pytanie na śniadanie" lubi stawiać na powroty znanych dziennikarzy. Po przerwie na pokład pasma porannego dołączyli Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, a pod koniec 2025 roku Agnieszka Woźniak-Starak, co było dużym zaskoczeniem dla widzów. Dla dziennikarki prowadzenie porannych programów to chleb powszedni, bo ma już w tej materii wieloletnie doświadczenie. Jesteście ciekawi, co o jej powrocie sądzi koleżanka po fachu?

Agnieszka Woźniak-Starak w TVP. Marzena Rogalska jest na tak

Agnieszka Woźniak-Starak w "Pytaniu na śniadanie" dołączyła do Roberta Stockingera w wigilijny poranek, zastępując tym samym Krystynę Sokołowską.

Witamy w tym wyjątkowym programie wigilijnym. W rodzinnym gronie będziemy go spędzać. Skoro wróciłam do domu, to będzie rodzinnie

- powiedziała w programie. Marzena Rogalska została zapytana o ten transfer w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Dziennikarka przyznała, że nie miała okazji spotkać koleżanki w studiu, ale z pewnością jej pojawienie się w programie było dużym wydarzeniem. - Uważam, że to w ogóle było spektakularne. Fizycznie się nie widziałyśmy. Ja sobie pozwoliłam na komentarz, że się cieszę. W ogóle pojawili się w Wigilię tacy piękni. Agnieszka wróciła do siebie. Przecież ona się wywodzi z TVP - podkreśliła. Dziennikarka zwróciła się także bezpośrednio do koleżanki po fachu.

Aga, nie widzieliśmy się jeszcze na żywo. Cieszymy się, że przyszłaś do "Pytania na śniadanie", że wróciłaś do siebie

- dodała.

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na TVP. Odeszła tym samym z internetowego programu

Agnieszka Woźniak-Starak ostatni czas spędziła w "Onet Rano", którego formuła polega na prowadzeniu rozmów z ekspertami czy politykami w aucie. Ten typ rozmów bardzo odpowiadał prezenterce. Wiemy już, że Woźniak-Starak rozstała się z programem. "Wraz z końcem bieżącego roku kończymy współpracę z Agnieszką Starak-Woźniak przy projekcie "Onet Rano". Nie wykluczamy jednak w przyszłości innych wspólnych przedsięwzięć, wykraczających poza pasmo poranne" - czytaliśmy w komunikacie Ringier Axel Springer Polska na portalu Wirtualnemedia.pl.