13 stycznia 2026 roku media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci węgierskiej influencerki fitness Dolli Molnar. Ciało 29-latki znaleziono w jej apartamencie. Wiadomo, że influencerka została zamordowana. Śledczy już wytypowali podejrzanego, który w dalszej perspektywie miał planować ataki na polityków. Sprawa wywołała ogromne poruszenie na Węgrzech i jest szeroko komentowana w mediach.

Nie żyje popularna węgierska influencerka Doli Molnar. 29-latka została zamordowana. Złapano już podejrzanego

Węgierskie portale poinformowały, że Dolli Molnar nie żyje. Ciało influencerki znaleziono w jej apartamencie w Budapszcie, kiedy przyjaciele poinformowali służby, że nie mogą się z nią skontaktować. Policja zastała na miejscu makabryczny widok - ciało 29-latki miało liczne rany kłute. Wiadomo też, że sprawca przed morderstwem odbył kontakt seksualny z ofiarą. Kilka godzin po dokonaniu zbrodni podejrzany został schwytany przez funkcjonariuszy. Miał przy sobie osobiste rzeczy należące do ofiary w tym m.in. jej telefon. Kiedy zapytano go o zabicie Dolli Molnar, miał nie zaprzeczać, że to on jest sprawcą.

Jak przekazała węgierska prokuratura, podejrzanym jest 33-letni E. Gabor. Według śledczych sprawca działał z premedytacją. Jego motywem rzekomo była chęć zdobycia pieniędzy na zakup broni palnej, którą miał użyć w atakach na węgierskich polityków. Prokuratura zapewniła, że szczegóły zbrodni zostaną dokładnie wyjaśnione w toku śledztwa.

Śmierć Dolli Molnar zszokowała jej fanów. W sieci posypały się kondolencje

Dolli Molnar kilka lat temu przeprowadziła się z rodzinnego miasteczka Oroszlány położonego w północnych Węgrzech do Budapesztu i zaczęła rozwijać karierę jako influencerka. Brała udział w zawodach kulturystycznych, a na Instagramie pokazywała treningi i dzieliła się z fanami sposobami na wysportowaną sylwetkę, inspirując ich do dbania o własne zdrowie. Kiedy media obiegły tragiczne wieści o śmierci influencerki, na profilu Molnar pojawiły się liczne kondolencje. Jej obserwatorzy nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało.