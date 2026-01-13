Niespodziewane doniesienia z kabaretu Nowaki. "Musi zadbać o zdrowie"

Kabaret Nowaki to pochodząca z Zielonej Góry grupa, która została założona w 2007 roku. Obecnie jej skład tworzą Adrianna Borek, Tomasz Marciniak oraz Kamil Piróg. Grupa cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością, o czym świadczy m.in. fakt, że wiosną ubiegłego roku Borek brała udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie doszła do finału. 13 stycznia kabareciarze poinformowali jednak, że w nowym roku muszą stanąć przed nowymi wyzwaniami ze względu na problemy zdrowotne jednego z członków.

Tomasz Marciniak znika na pewien czas z kabaretu Nowaki. Jest oświadczenie

W oświadczeniu, które członkowie kabaretu Nowaki opublikowali na Facebooku, czytamy, że przez pewien czas w formacji zabraknie Tomasza Marciniaka. "Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie" - przekazano. Kabareciarze poinformowali, że przez ten czas będą występować w zmienionym składzie. "Towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni!" - napisali w oświadczeniu. Na koniec w kilku słowach zwrócili się do Tomasza Marciniaka. "Tomciu! Kochamy cię! Wracaj szybko!" - możemy przeczytać.

Członkowie kabaretu Nowaki nie przekazali więcej szczegółów na temat zaistniałej sytuacji. W komentarzach pojawiło się za to bardzo dużo słów wsparcia. "Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia", "Dużo zdrowia życzę i szybkiego powrotu", "Panie Tomku, szybkiego powrotu do pełni formy" - piszą fani formacji.

Nie tylko Nowaki. Kabaret Hrabi też ogłosił zmiany!

Pod koniec grudnia kabaret Hrabi również pochwalił się zmianami. Po odejściu Joanny Kołaczkowskiej, artyści postanowili nie kończyć działalności zespołu i realizować kolejne projekty z udziałem zapraszanych gości. Jako pierwszy do współpracy dołączył Wojtek Kamiński, który poinformował o swoim udziale w działaniach Kabaretu Hrabi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Moi drodzy. Dzielę się z wami znakomitą wiadomością. Kabaret Hrabi zaprosił mnie do wspólnego kabaretowego projektu. Przyjąłem ten zaszczyt z radością i ekscytacją. I już niebawem, bo z początkiem nowego roku, rozpocznę twórczą przygodę z Hrabi w ramach programu 'Być facetem'. Cieszę się i zapraszam!" - przekazał wówczas.