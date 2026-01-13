Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk swego czasu tworzyli jeden z najpopularniejszych związków w show-biznesie. Para doczekała się narodzin trójki dzieci: córki Oliwii, oraz synów - Szymona i Jana. Rodzinne szczęście przerwała śmierć aktorki, która zmarła w 2014 roku. Co dziś słychać u jej bliskich? Najstarszy syn pary 13 stycznia obchodzi swoje urodziny. Właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji siostra złożyła my życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Udostępniła wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego albumu.

Szymon Bieniuk skończył 20 lat. Oliwia Bieniuk złożyła życzenia młodszemu bratu

Oliwia Bieniuk poszła w ślady mamy i postanowiła robić karierę w show-biznesie. Ma już za sobą kilka ról, mogliśmy oglądać ją także w "Tańcu z gwiazdami". Jej młodszy brat Szymon stroni od show-biznesu. Wyjątek zrobił, kiedy z tatą wystąpił w "Milionerach". Syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w wywiadach, których udzielił w maju 2025 roku, wyjawił, że ma już jasno wyznaczone plany dotyczące swojej przyszłości. Młodszy brat Oliwii podchodził wtedy do matury. - Nie stresuję się, gdyż wybieram się za granicę na studia. Już przyjęli mnie na uczelnię i tam nie liczy się matura. Uczyłem się dużo cały rok i całe liceum, więc czuję się przygotowany - powiedział w rozmowie z serwisem "Plejada".

Z tego, co możemy wyczytać na jego profilu w mediach społecznościowych, mieszka aktualnie w Amsterdamie. Oliwia Bieniuk z okazji urodzin złożyła bratu życzenia - napisała krótko "sto lat!". Na Instagramie opublikowała też wspólne zdjęcia z dzieciństwa. Życzenia synowi złożył także Jarosław Bieniuk. "Synu, w dniu 20. urodzin życzę ci, żebyś był zawse taki pozytywny i uśmiechnięty. Żebyś miał pasję, kontynuował sukcesy w nauce, pamiętał o barwach, był zawsze zdrowy, był kochany i silny, silny jak teraz" - napisał, dodając wiele fotografii. Znajdziecie je w naszej galerii.

Oliwia Bieniuk skończyła Warszawską Szkołę Filmową. "Zrobiłam to"

Oliwia Bienuk już kilka lat temu opuściła rodzinne Trójmiasto i rozpoczęła studia w Warszawie. Zależało jej na tym, aby się wykształcić i zacząć samej pracować na własne nazwisko. "Chciałabym mieć wyższe wykształcenie - to po pierwsze. Po drugie, ludzie cały czas będą mi powtarzali, że wybiłam się dlatego, że moja mama była aktorką, była popularna i była najcudowniejszą istotą. Chciałabym się od tego oderwać, bo to jest trochę męczące" - mówiła w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl. W październiku 2025 córka Anny Przybylskiej przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zakończyła studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. "Zrobiłam to!" - napisała dumnie. Więcej przeczytasz tutaj: Oliwia Bieniuk ukończyła studia! Internauta zwrócił uwagę na ocenę z zachowania. "Dobrze widzę?"