W lutym ubiegłego roku znana z prawicowych poglądów pisarka Ashley St. Clair ujawniła, że kilka miesięcy wcześniej doczekała się syna z Elonem Muskiem. Chłopiec ma być 13. dzieckiem miliardera. Musk nie potwierdził oficjalnie doniesień St. Clair, jednak oświadczył publicznie, że ma wysyłać pisarce pieniądze. 12 stycznia przedsiębiorca stwierdził za to na platformie X, że zamierza pozbawić St. Clair praw rodzicielskich.

Elon Musk reaguje na oświadczenie Ashley St. Clair. Chce ją pozbawić praw rodzicielskich

Cała sprawa zaczęła się od wpisu Ashley St. Clair na platformie X. Pisarka zwróciła się w nim do osób transpłciowych - w tym do córki Muska Vivian - i przeprosiła je za swoje wcześniejsze zachowanie i wypowiedzi. St. Clair jest m.in. autorką wydanej w 2021 roku książki "Elephants Are Not Birds", którą sama określiła jako "jednoznaczną krytykę idei 'akceptacji transpłciowości'".

"Czuję ogromne poczucie winy (...). A jeszcze większe z powodu tego, że rzeczy, które mówiłam w przeszłości, mogły sprawić siostrze mojego syna jeszcze więcej bólu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak naprawić wiele z tych rzeczy, ale staram się bardzo uczyć i wspierać osoby ze społeczności transpłciowej, które skrzywdziłam" - przekazała St. Clair na platformie X.

Dzień później na jej wypowiedź niespodziewanie zareagował Elon Musk, stwierdzając, że zamierza walczyć o pozbawienie St. Clair władzy rodzicielskiej. "Dziś złożę wniosek o przyznanie mi pełnej opieki, w związku z jej wypowiedziami sugerującymi możliwość przeprowadzenia tranzycji u rocznego chłopca" - napisał na X.

Elon Musk zerwał kontakt z transpłciową córką

Elon Musk jest znany z transfobicznych wypowiedzi, których nie szczędzi również pod adresem własnej córki, 21-letniej Vivian. Córka miliardera i jego pierwszej żony Justine Wilson po osiągnięciu pełnoletniości ucięła kontakt z ojcem i przyjęła panieńskie nazwisko matki. - Jest żałosnym, dużym dzieckiem. Dlaczego miałabym się go bać? Och, jest taki wpływowy. Nie, nie, nie, mam to w d***e. Dlaczego w ogóle miałabym się bać tego faceta? Bo ma kasę? Ojej, aż się trzęsę - mówiła o Musku w ubiegłym roku na łamach "Teen Vogue".