Tomasz Iwan i Karolina Woźniak już od lat są parą. Zakochani pojawili się nawet razem w programie "Afryka Express". W jednym z odcinków doszło do przykrego incydentu. Były piłkarz został potrącony przez motocykl i trafił do szpitala. W związku z kontuzją musiał zrezygnować z dalszego udziału w show. Więcej przeczytasz tutaj. Ostatnio para przekazała radosne wieści - postanowiła się zaręczyć.. 13 stycznia odwiedzili "Pytanie na śniadanie" i opowiedzieli o kulisach wydarzenia.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak opowiedzieli o kulisach zaręczyn. "Machina ruszyła"

1 stycznia Tomasz Iwan i Karolina Woźniak opublikowali na Instagramie zdjęcie, na którym modelka pokazuje pokaźny pierścionek. "YES" - napisała w opisie do zdjęcia Woźniak, jasno dając do zrozumienia, że przyjęła oświadczyny. Jak się okazuje, ukochany oświadczył się jej w sylwestra. "Nie ma to jak zamknąć rok z przytupem. Powiedziałem tak" - dodał żartobliwie Iwan. Para 13 stycznia pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i opowiedziała, jak od kulis wyglądały oświadczyny. Emerytowany sportowiec podkreślił, że nie wszystko poszło po jego myśli.

Wszystko było spokojnie, w zaciszu pokoju hotelowego. Potem pojawiliśmy się na imprezie sylwestrowej. Prowadzący podłapali to i zaprosili nas na scenę

- wyjawił sportowiec. - Machina ruszyła, ale sama ta sytuacja była bardzo intymna. Tylko my dwoje i myślę, że fajnie, że się to wydarzyło, bo to są sceny, którymi fajnie jest się podzielić, ale może już później, a nie konkretnie w tym momencie - dodała ukochana Tomasza Iwana.

Tomasz Iwan wyjawił, jak czuł się przed oświadczynami

W dalszej części rozmowy Tomasz Iwan przyznał, że zanim poprosił ukochaną o rękę był bardzo zestresowany. Jego partnerka dodała, że było to słychać i czuć. - Trochę byłem, muszę powiedzieć, stremowany. Chyba bardziej niż jak grałem przy kilkudziesięciu tysięcznej publiczności. Chyba to też dało się to odczuć i Karolcia to widziała, ale to jest pewna symbolika. Chodzi o to, żebyśmy przeszli w związku na jakiś kolejny etap. Karolcia nie chciała być już dziewczyną, bo to nie wypada nawet - podkreślił Iwan. - No, bo co ja mam mówić. Mam 50-letniego chłopaka? - dodała Karolina. W dalszej części rozmowy para przyznała, że w życiu codziennym z pewnością nie wieje u niej nudą, bo zakochani nieustannie się przekomarzają. Woźniak prowadzi także galerię sztuki i ukochany często jej pomaga.

Tomek bardzo pomaga mi w galerii. Ma dużo czasu wolnego ze względu na to, że jest emerytowanym sportowcem. Widzę, że ten świat sztuki po pochłonął (...) Ja się śmieje, że Tomek ma teraz takie zboczenie zawodowe, bo wszystkie obrazy wieszał własnoręcznie w galerii, więc gdziekolwiek nie jesteśmy mówi: patrz tutaj inny system

