17 lipca 2025 roku po długiej chorobie zmarła Joanna Kołaczkowska. Choć od śmierci artystki kabaretowej minęło już dobrych kilka miesięcy, to pamięć o niej wciąż żyje w sercach jej najbliższych - rodziny, znajomych i przyjaciół oraz niezawodnych fanów. Ostatnio Filip Cembala, jeden z jej przyjaciół, opublikował w mediach społecznościowych archiwalne nagranie, na którym pojawił się właśnie u boku Joanny Kołaczkowskiej. Materiał wzbudził wiele emocji wśród internautów.

Joanna Kołaczkowska na archiwalnym nagraniu z Filipem Cembalą. Internauci śmiali się i płakali jednocześnie

11 stycznia, w niedzielę, Filip Cembala zamieścił na Instagramie nagranie, którego nie mieliśmy okazji widzieć wcześniej. Razem z Joanną Kołaczkowską siedzą przed kamerą i oboje są zawinięci w ciepłe koce, przy tym demonstrują też swoje umiejętności wokalne w dość żartobliwy sposób. Do tego zamieścił też chwytający za serca wpis, nawiązujący do śmierci, a także niewyobrażalnej pustki po utracie przyjaciółki.

NajniezastąpniejszAŚKO! To już prawie pół roku, a tęsknota i niezgoda stają się coraz bardziej obecne i wyraźne. Piję trzecią kawę dzisiaj, a ty?

- napisał pod opublikowanym materiałem. To nie przeszło bez echa wśród internautów i fanów. Ci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Nie da się ukryć, że emocje były skrajne od radości po tęsknotę. Jedni nie mogli się powstrzymać od śmiechu. Inni zaś nie kryli żalu i smutku po śmierci artystki kabaretowej. "Kochani, nie mogę, uwielbiam niezmiennie i nie da się nie uśmiechnąć do tego", "Cudownie. Asieńka to miała głos", "Dobrze, że masz te materiały. Tak bardzo brakuje mi Asi", "Biały zaśpiew z uśmiechem, ale tęsknię", "Dziękuję za te materiały... Wrzucaj je co jakiś czas", "Tęsknimy bardzo" - czytamy w sekcji z reakcjami.

Joanna Kołaczkowska i Filip Cembala stworzyli niesamowity duet, który pokochali internauci. Taką mieli relację między sobą

Jakiś czas temu Joanna Kołaczkowska i Filip Cembala rozpoczęli współpracę, która niemalże od razu zyskała tysiące wielbicieli. Zamieszczali w sieci filmiki, które sprawiały, że internauci zrywali boki ze śmiechu. To przyniosło im szybko duże zainteresowanie, a także wzmożyło pracę nad nowym projektem, która przebiegała bardzo dobrze. - Czasami mówię do Filipa: "matka twoja, siostra moja". W związku z tym ludzie sądzą, że Filip jest moim siostrzeńcem, co oczywiście nie jest prawdą. Filip jest moim przyjacielem i to nas wiąże na zawsze - opowiadała Kołaczkowska o swoim koledze po fachu w studiu "Dzień dobry TVN".