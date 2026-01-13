We wrześniu 2025 roku wyszło na jaw, że Marcela Leszczak i Misiek Koterski postanowili się rozstać. Celebrytka potwierdziła medialne doniesienia w rozmowie z Jastrząb Post. "Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania, czy szczycenia się. Jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach" - powiedziała. Mimo rozstania Leszczak i Koterski pozostają w dobrych relacjach i wspólnie wychowują syna Fryderyka. W sieci nie brakuje jednak uszczypliwych komentarzy.
Misiek Koterski opublikował na swoim instagramowym profilu kadr z synem. W opisie zdjęcia wspomniał o łączącej ich relacji i wspólnym wyjeździe. "To był cudowny męski wypad, jeździłem tak kiedyś z moim tatą na narty do Zakopanego i to był czas, kiedy mój tata był tylko dla mnie i tylko ze mną. Jest to jedno z najpiękniejszych wspomnień mojego dzieciństwa w relacji ojciec i syn. Dlatego cieszę się, że mogę kontynuować tę sztafetę pokoleń i spędzać ten piękny czas z moim Fryderykiem i być tylko dla niego" - napisał. Marcela Leszczak skomentowała post. "Jesteście cudowni, a Frysio taki szczęśliwy" - czytaliśmy. Jedna z internautek złośliwie odpisała na jej słowa. "Madka roku" - brzmiał komentarz.
Marcela Leszczak udostępniła na InstaStories komentarz internautki. Nie kryła żalu po przeczytaniu jej słów. "Wiecie, że moje konto ma zawsze pozytywny wydźwięk - nie buduję społeczności na sensacyjnych ani negatywnych treściach. Czasem jednak muszę odnieść się do pewnych komentarzy i wiadomości. Nie chcę musieć tłumaczyć, że jestem mamą na pełen etat. To, że nie pokazuję dziecka w mediach społecznościowych, nie oznacza, że nie sprawuję nad nim opieki. Fryderyk ma tatę i dziadków, z którymi również spędza czas" - zaczęła i zaznaczyła, że nie życzy sobie takich komentarzy. "Co to w ogóle jest? Jak można kierować takie słowa do matki?" - napisała.
Leszczak zapewniła, że razem z byłym partnerem dbają o dobro syna. "Razem z Michałem jesteśmy odpowiedzialnymi, zaangażowanymi rodzicami. Każde z nas ma swoje życie zawodowe i prywatne, wspieramy się nawzajem, a kwestie opieki nad dzieckiem ustalamy między sobą" - dodała i zaapelowała do internautów. "Zanim ocenisz inną matkę, zatrzymaj się na chwilę - takie słowa mogą być naprawdę krzywdzące" - skwitowała.