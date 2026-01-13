12 stycznia, w poniedziałek wieczorową porą, dotarły do nas bardzo smutne wieści ze świata muzyki. Michał Wiśniewski przekazał bowiem informację o śmierci Piotra Piątkowskiego, znanego łódzkiego dyrygenta i założyciela oraz dyrektora Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Lider Ich Troje opublikował w mediach społecznościowych post, w którym w poruszających słowach pożegnał zmarłego artystę. "Świat stracił dziś kogoś wyjątkowego. Odszedł Piotr Piątkowski, serce i dusza Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Dyrygent, ale przede wszystkim człowiek o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu" - zaczął.

Michał Wiśniewski przekazał tragiczne wieści. Nie żyje 34-letni dyrygent

W dalszej części wpisu Michał Wiśniewski zdecydował się wrócić pamięcią do dawnych czasów, a także projektów, jakie miał okazję współtworzyć z dyrygentem. "Pamiętam, jak na jubileuszu Ich Troje w Spodku zarażałeś nas wszystkich swoją pasją, a podczas łódzkiego koncertu charytatywnego, który zorganizowałeś dla Bruna - walczyłeś muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka" - wspominał.

Pokazałeś nam wszystkim, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale przede wszystkim dobro, które dajemy innym. I za to ci dziękuję! I tylko serce pęka na myśl o tym, jak wiele pięknych rzeczy miało się jeszcze wydarzyć... Spoczywaj w pokoju... Będzie nam ciebie brakowało!

- skwitował wyraźnie poruszony tą tragiczną informacją. Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Internauci niemalże od razu przekazali wyrazy wsparcia oraz złożyli kondolencje najbliższym. "Nadal nie mogę w to uwierzyć", "Moje najszczersze wyrazy współczucia", "Smutno bardzo", "Niech spoczywa w pokoju" - czytamy w sekcji z komentarzami.

Piotr Piątkowski był cenionym działaczem w Łodzi. W poruszających słowach pożegnał go też radny

Piotr Piątkowski był znanym kompozytorem i dyrygentem. Przede wszystkim łączył muzykę symfoniczną z rozrywkową, co cieszyło się sporą popularnością. Oprócz działalności zawodowej angażował się też społecznie. Jego odejście to wielka strata nie tylko dla artystycznego świata muzyki i kultury. W poruszających słowach na Facebooku pożegnał go także radny Adrian Pawlak z Rady Osiedla Olechów-Janów. "Był osobą niezwykle życzliwą, zaangażowaną w sprawy innych, zawsze gotową do pomocy. Zostawił po sobie nie tylko dorobek artystyczny i społeczną działalność, ale przede wszystkim pamięć o człowieku dobrym, mądrym i serdecznym. Jego odejście to ogromny ból i niepowetowana strata dla naszego osiedla, środowiska artystycznego i wszystkich, którzy mieli zaszczyt go znać" - przekazał. Piotr Piątkowski zmarł bardzo młodo - miał 34 lata, a przyczyna jego śmierci nie została jeszcze powszechnie ujawniona.