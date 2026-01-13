Matylda Damięcka na bieżąco publikuje w mediach społecznościowych proste grafiki, którymi w bardzo wymowny sposób komentuje swoje przemyślenia na temat bieżących wydarzeń. Już nie raz swoimi rysunkami wywołała niemałe poruszenie. Ostatnio odniosła się do tragedii, do której doszło w Minneapolis w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych, gdzie agent ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement - amerykański Urząd Celno-Imigracyjny) postrzelił 37-letnią kobietę. 8 stycznia opublikowała ilustrację przedstawiającą grę słów. Widać na niej słowo "justice" [ang. "sprawiedliwość"] z przekreślonym wyrazem "just". Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem Matylda Damięcka postanowiła podzielić się swoimi rozważaniami na temat Polaków. Wymieniła, co kojarzy się jej z rodakami.

Tak Matylda Damięcka podsumowała Polaków. Gorzka wyliczanka. "Cebulaki"

Matylda Damięcka w najnowszej grafice, którą opublikowała na Instagramie, "uderzyła" w Polaków, przedstawiając przekrój cebuli, której poszczególne warstwy składają się na typowego Polaka. "My Polaki cebulaki" - czytamy w opisie. Rysowniczka wspomniała o tym, co najbardziej kojarzy się jej z rodakami. Mówi o smutku, wstydzie, złości, traumie pokoleniowej i "kompleksie Polaczka". Nie mogło też zabraknąć bigosu i sałatki warzywnej.

Internauci ochoczo dołączyli do zabawy. "I kanapki z jajkiem jedzone w pociągu" - dorzucił jeden z internautów. "Na zewnątrz jest więcej poliestru, poliamidu i akrylu" - dodała kolejna osoba. Damięcka w opisie podkreśliła, że także czuje się częścią opisywanej przez siebie grupy. "Wszyscy jesteśmy cebulkami, różnimy się jedynie statusem miąższu: przepracowany, in progress, lub teren skażony wchodzisz na własną odpowiedzialność, a i tak stratuję wszystkich na swojej drodze, biorąc niewinnych zakładników z kolejnych pokoleń" - podsumowała.

Internauci zachwyceni grafiką Matyldy Damięckiej. "Niezła diagnoza, ale na szczęście się to zmienia"

Jak na gorzkie podsumowanie Matyldy Damięckiej zareagowali internauci? Wygląda na to, że rysowniczka znowu trafiła w dziesiątkę. "Bardzo trafne", "Bardzo pomysłowa grafika", "Niezła diagnoza, ale na szczęście to się zmienia, bo coraz więcej osób pracuje nad sobą, przerabia traumy, zmienia schematy. Jesteśmy coraz bardziej świadomi" - czytamy w komentarzach. A ty co sądzisz o publikacji Matyldy Damięckiej? Zgadzasz się z tym, jak postrzegani są rodacy?