Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia, a fundusze zbierane są na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Rok temu rekordy popularności biła wystawiona na WOŚP aukcja Macieja Musiała, który zaoferował wysprzątanie domu do zapętlonego utworu "Explosion". W tym roku zwycięzca licytacji będzie mógł przekonać się, jak dobrym tancerzem jest aktor "Rodzinki.pl".

REKLAMA

Zobacz wideo Tak pamięta ich spotkanie

Maciej Musiał zatańczy z tobą poloneza. Na WOŚP trafiła zaskakująca aukcja

O szczegółach tegorocznej aukcji na WOŚP Maciej Musiał poinformował na Instagramie 12 stycznia. Aktor przekazał, że w tym roku ze zwycięzcą licytacji zatańczy poloneza w oryginalnym stroju z "Pana Tadeusza". "Na studniówce, weselu lub pod osiedlowym sklepem". Jak możemy przeczytać w dokładnym opisie aukcji, Musiał oferuje nie tylko jednorazowy taniec, ale też swoje towarzystwo na wybranej imprezie.

"Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur" - czytamy. "Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji, możemy też strzelić poloneza pod twoim osiedlowym sklepikiem" - przekazał aktor.

Fani są zachwyceni aukcją Macieja Musiała na WOŚP

Chętnych na spędzenie wieczoru z Maciejem Musiałem z pewnością nie zabraknie. Fani w komentarzach bardzo entuzjastycznie zareagowali na pomysł aktora. "Gdyby tylko było mnie stać. Idealna osoba towarzysząca", "Sprzedaję dom", "To co, pobijamy zeszłoroczny rekord?" - czytamy. Przypomnijmy, że zeszłoroczna aukcja Macieja Musiała została sprzedana za imponującą kwotę 136 tys. zł i wygląda na to, że w tym roku też trzeba szykować zasobny portfel. Do momentu publikacji artykułu aktualna cena licytacji za możliwość zatańczenia poloneza z Maciejem Musiałem wynosi już ponad 34 tys. zł.