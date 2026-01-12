Roksana Węgiel dorastała na oczach Polaków ze względu na to, że zaczęła muzyczną karierę jako dziecko. Jej kolejne życiowe wybory były widoczne w blasku fleszy. Mowa nie tylko o koncertach, ale i zmianie wizerunku czy związku z Kevinem Mglejem. Tym razem wokalistka pokazała nieco prywaty, odsłaniając kulisy ostatnich urodzin.

Roksana Węgiel świętuje. Wyjątkowy gest na torcie

"Od wczoraj forever 21. Dziękuję za wszystkie życzenia!" - napisała radośnie gwiazda na Instagramie. Nie zabrakło i tym razem urodzinowych zdjęć, na których zadowolona Węgiel pozowała do obiektywu. Otrzymała kilka bukietów oraz tortów. Jeden z nich nawiązywał do pasji gwiazdy, ponieważ umieszczono na nim złoty mikrofon. Wokalistka pokazała następnie piękne, czerwone róże i pozostałe ciasta. Widać, że świętowała urodziny w dobrym nastroju. W komentarzach pod tym wpisem nie mogło zabraknąć życzeń od fanów. Wspierają ją na każdym kroku.

Co ciekawe, wokalistka otworzyła się na temat urodzin w rozmowie z Eską. - Chciałabym znowu gdzieś wylecieć, aczkolwiek nie wiem, czy czas mi na to pozwoli w tym roku. Jeszcze premiera filmu, więc to też jest takie wydarzenie. Będziemy więc w Polsce (...). Wydaje mi się, że spędzę te urodziny z najbliższymi albo wylecę, ale zawsze, nawet jak wylatuję z kraju, robię sobie przed tą datą - 11 stycznia - takie urodziny dla najbliższych - przekazała.

Roksana Węgiel szybciej stała się dorosła. Oto jej wnioski

Wokalistka spędziła lata w show-biznesie i dobrze zna środowisko mediów. W rozmowie z "Super Expressem" ujawniła kilka refleksji na temat kariery we wczesnym wieku. - W takim środowisku trzeba szybciej dorosnąć. Moja kariera potoczyła się naprawdę bardzo szybko - gdy miałam 12 lat, nabrała ogromnego tempa. Z perspektywy czasu myślę, że nauczyłam się dystansu, potrafię bardzo skutecznie odciąć się od wielu rzeczy - od nieprzychylnych komentarzy i od przykrych rzeczy. Skupiam się na pozytywach - przekazała Węgiel w 2024 roku.