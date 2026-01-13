Joanna Kołaczkowska należała do grona gwiazd, które aktywnie udzielały się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed laty artystka gościła nawet w sztabie akcji wraz z Szymonem Majewskim. Po śmierci Kołaczkowskiej, która zmarła w lipcu 2025 roku, postanowiono przekazać związaną z nią pamiątkę na licytację WOŚP.

Zobacz wideo Przejmujące sceny na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Tłum przyjaciół żegna artystkę

Pamiątka po Joannie Kołaczkowskiej przekazana na WOŚP. Wciąż można ją licytować

Przypomnijmy, że finał 34. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Przed tą datą chętne osoby mogą brać udział w licytacjach, z których pieniądze zostaną przekazane na akcję. Jak się okazało, sztab WOŚP z Nowego Tomyśla wpadł na pomysł, by zaangażować fanów Kołaczkowskiej. Z tego też powodu na aukcję trafiło oprawione zdjęcie z autografem artystki z 2023 roku. W opisie możemy przeczytać, że Kołaczkowska podpisała fotografię po jednym ze swoich występów w Poznaniu.

Licytacja ma zakończyć się dopiero 28 stycznia. Dotychczas pamiątkowe zdjęcie zaczęło licytować 14 osób. W momencie pisania artykułu cena autografu artystki sięgnęła 660 złotych.

Żona Tomasza Jakubiaka również wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

W 2025 roku pożegnaliśmy również Tomasza Jakubiaka - znanego i lubianego kucharza. Zmarł on w kwietniu, po długim leczeniu z powodu nowotworu. W związku ze zbliżającym się finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pamiątkę po jurorze "MasterChefa" na licytację postanowiła przekazać także jego żona Anastazja. Kobieta opisała wszystko w poście na Instagramie. "Tomek co roku aktywnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Było to dla niego naturalne, oczywiste i ważne. Dlatego Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka przekazała na aukcję WOŚP jego kitel kucharski - symbol pasji, pracy i wytrwałości. Dziś ten kitel nie jest pamiątką schowaną w szufladzie. Dziś niesie dobro dalej" - przekazała żona kucharza. Więcej na temat tej aukcji przeczytacie w artykule: "Anastazja Jakubiak przekazała na WOŚP wyjątkową pamiątkę po mężu. Chwyta za serce".