Joanna Kołaczkowska należała do grona gwiazd, które aktywnie udzielały się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed laty artystka gościła nawet w sztabie akcji wraz z Szymonem Majewskim. Po śmierci Kołaczkowskiej, która zmarła w lipcu 2025 roku, postanowiono przekazać związaną z nią pamiątkę na licytację WOŚP.
Przypomnijmy, że finał 34. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Przed tą datą chętne osoby mogą brać udział w licytacjach, z których pieniądze zostaną przekazane na akcję. Jak się okazało, sztab WOŚP z Nowego Tomyśla wpadł na pomysł, by zaangażować fanów Kołaczkowskiej. Z tego też powodu na aukcję trafiło oprawione zdjęcie z autografem artystki z 2023 roku. W opisie możemy przeczytać, że Kołaczkowska podpisała fotografię po jednym ze swoich występów w Poznaniu.
Licytacja ma zakończyć się dopiero 28 stycznia. Dotychczas pamiątkowe zdjęcie zaczęło licytować 14 osób. W momencie pisania artykułu cena autografu artystki sięgnęła 660 złotych.
W 2025 roku pożegnaliśmy również Tomasza Jakubiaka - znanego i lubianego kucharza. Zmarł on w kwietniu, po długim leczeniu z powodu nowotworu. W związku ze zbliżającym się finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pamiątkę po jurorze "MasterChefa" na licytację postanowiła przekazać także jego żona Anastazja. Kobieta opisała wszystko w poście na Instagramie. "Tomek co roku aktywnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Było to dla niego naturalne, oczywiste i ważne. Dlatego Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka przekazała na aukcję WOŚP jego kitel kucharski - symbol pasji, pracy i wytrwałości. Dziś ten kitel nie jest pamiątką schowaną w szufladzie. Dziś niesie dobro dalej" - przekazała żona kucharza. Więcej na temat tej aukcji przeczytacie w artykule: "Anastazja Jakubiak przekazała na WOŚP wyjątkową pamiątkę po mężu. Chwyta za serce".