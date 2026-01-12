Media społecznościowe opanował nowy trend. Internauci cofają się w czasie i pokazują swoje zdjęcia sprzed dziesięciu lat. Internetowej zabawie dały się porwać także gwiazdy. Nostalgicznymi kadrami pochwaliły się m.in. Julia Wieniawa, Dorota Szelągowska i Maffashion. Teraz do tego grona dołączyła także Joanna Opozda. Przy okazji aktorka podzieliła się osobistymi refleksjami na temat mijających lat. Okazuje się, że 2016 rok był dla niej naprawdę udany!

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda tańczyła w "TzG". "Jak odpadłam, to się ucieszyłam"

Joanna Opozda pokazała zdjęcia sprzed dekady. Fani pieją z zachwytu

Aktorka wrzuciła aż 20 zdjęć. Pierwsze z nich to jej głośny debiut na okładce magazynu "Cosmpolitan", który już nie istnieje w Polsce. Na drugim zdjęciu widzimy Opozdę na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Aktorka pochwaliła się także kadrami z prób w Teatrze Kamienica. Obok niej przy stole siedzą Jacek Rozenek i Emilian Kamiński. Pojawiło się również urocze ujęcie z ekipą "Pierwszej miłości". Dalsze slajdy to efekty kolejnych współprac z różnymi markami i magazynami. "2016 to był naprawdę świetny rok! Miło wrócić do tych pięknych wspomnień" - napisała Opozda. Internauci nie kryli zachwytu. "Niezmiennie piękna kobieta", "Piękna wtedy i piękna dziś", "Och, nic się nie zmieniłaś" - czytamy w komentarzach.

Joanna Opozda o "Tańcu z gwiazdami": Jak odpadłam, to się cieszyłam

W najnowszym wpisie pojawiło się sporo ujęć zza kulis "Tańca z gwiazdami". Jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem Opozda wróciła wspomnieniami do swojego udziału w tanecznym show. To był dla niej naprawdę wyjątkowo intensywny okres. - Ja miałam wtedy "Pierwszą miłość". I pamiętam, że wracałam nocnymi pociągami z Wrocławia tutaj na plan. I musiałam już o szóstej coś kręcić, jakieś ING i tak dalej. Więc ja byłam wyczerpana, w ogóle nie spałam. Byłam bardziej zmęczona wtedy niż teraz jako mama, naprawdę. I wiesz, ja nie miałam tyle czasu na przygotowanie jak inni. (...) Miałam taki niedosyt, że nie robię tego do końca tak, jakbym mogła. Że nie mogłam się w pełni skupić. (...) Pamiętam, że jak odpadłam to się cieszyłam - mówiła.