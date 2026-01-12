Jak wiadomo, Karol Nawrocki jest wielkim fanem sportu. W niedzielę 11 stycznia prezydent wraz z rodziną wybrał się do Zakopanego, gdzie kibicowali zawodnikom Pucharu Świata. Polityk spotkał się przy tym ze skoczkami - m.in. Adamem Małyszem i Kamilem Stochem. Pierwszy z nich postanowił wyjawić dziennikarzom, o czym rozmawiał z Nawrockim.

Karol Nawrocki spotkał się z Adamem Małyszem. Wiadomo, o czym rozmawiali

Jak się okazało, gdy Nawrocki wraz z żoną i synem przyjechali pod Wielką Krokiew, na miejscu jako pierwszy przywitał ich właśnie Adam Małysz. Były skoczek oraz obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego ujawnił później mediom, o czym udało mu się porozmawiać z prezydentem. - Przywitaliśmy tutaj prezydenta, powiedzieliśmy, że witamy w końcu na skokach. Pan prezydent powiedział, że przeczytał, że stwierdziłem, że lubi bardziej inne sporty, więc uznał, że musi nas odwiedzić - wyznał Małysz w rozmowie ze sport.pl.

Co ciekawe, polityk miał przy tym zapowiedzieć, że nie była to jego ostatnia wizyta w Zakopanem. Skoki narciarskie miały mu się spodobać. - Po (...) konkursie pan prezydent powiedział: "Będę was odwiedzał, bo mi się bardzo podobało" - dodał Małysz. Nawrocki porozmawiał również z Kamilem Stochem, który podczas niedzielnego konkursu po raz ostatni skakał przed polską publicznością. "To był ostatni występ Kamila Stocha - dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent.

