Tomasz Jakubiak zapisał się w pamięci Polaków jako człowiek z wielkim sercem, pasją i talentem do gotowania. Nie jest tajemnicą, że wspierał WOŚP, o czym w styczniu 2026 roku przypomniała Anastazja Jakubiak. Chce podarować pamiątkę po kucharzu, która wiele dla niego znaczyła. Żona gwiazdora TVN wszystko opisała na Instagramie.
"Tomek co roku aktywnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Było to dla niego naturalne, oczywiste i ważne. Dlatego Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka przekazała na aukcję WOŚP jego kitel kucharski - symbol pasji, pracy i wytrwałości. Dziś ten kitel nie jest pamiątką schowaną w szufladzie. Dziś niesie dobro dalej" - opisała Anastazja Jakubiak na Instagramie. Dodała, że dochód z aukcji zostanie przeznaczony na szczytny cel - leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Warto zaznaczyć, że kitel został przekazany w imieniu Fundacji w Kosmosie im. Tomasza Jakubiaka. Aukcja trwa do 26 stycznia 2026 roku.
Ceniony kucharz chorował na agresywny nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy. Jakubiak nie ukrywał, że jest chory i starał się relacjonować w mediach społecznościowych to, jak znosi leczenie, jednocześnie dbając o kontakt z fanami, którzy bardzo się o niego martwili. Kucharz był przez wielu kojarzony jako optymista, a z powodu choroby ta kwestia uległa zmianie. - W marcu, po ostatnich wynikach badań, w Tomku coś się zmieniło. Jakby coś w nim pękło. Wszystko odbierał pesymistycznie, a przecież to było nie w jego stylu. On był wiecznym optymistą - ujawniła żona Jakubiaka "Vivie!". - A potem... potem powiedział, że koniecznie musi wyjechać z domu. Może już wtedy czuł, że nadciąga koniec? - uzupełniła w wywiadzie. Obserwowała zmagania męża każdego dnia. - Czułam jednak, że jest już po prostu zmęczony. I rozumiem to, bo gdybym ja znalazła się na jego miejscu, nie wytrzymałabym jednej trzeciej tego cierpienia, które spadło na niego - przekazała.