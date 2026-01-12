Kabaret Czesuaf miał w styczniu wystąpić przed amerykańską Polonią w ramach krótkiej trasy po Stanach Zjednoczonych. Niestety, zaplanowane koncerty nie dojdą do skutku. Kabareciarze poinformowali fanów o odwołaniu trzech występów. W sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Kabaret Czesuaf odwołał zaplanowane występy w USA

Kabareciarze mieli pojawić się 16 stycznia w sali Bellmore Movies na Long Island w Nowym Jorku, dzień później w Cracovia Manor w Wallington w stanie New Jersey, a 18 stycznia w Des Plaines Theatre w Des Plaines w stanie Illinois. Żaden z tych występów nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. "Drodzy rodacy. Z przykrością informujemy, że nie wystąpimy na zaplanowanej trasie po Stanach Zjednoczonych (16-18 stycznia). Z przyczyn niezależnych od nas realizacja trasy w tych terminach nie jest możliwa. Wierzymy, że jeszcze uda nam się do was przyjechać i spotkać na żywo" - przekazali członkowie Kabaretu Czesuaf.

Grupa powstała w 2002 roku w Poznaniu i od lat cieszy się dużą popularnością wśród fanów kabaretu. Obecnie tworzą ją Maciej Morze, Tomasz Nowaczyk oraz Olga Łasak. W przeszłości z zespołem związany był także Przemysław Gąsiorowicz, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym 8 stycznia 2022 roku na obwodnicy Lubartowa.

Kabaret Smile ogłosił radosną nowinę. Andrzej Mierzejewski doczekał się kolejnego dziecka

Andrzej Mierzejewski, lider i jeden z filarów Kabaretu Smile, przeżywa wyjątkowy czas w życiu prywatnym. Znany kabareciarz powitał na świecie piątą pociechę. Radosną informacją podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcie nowo narodzonego syna. Choć zwykle stroni od ujawniania szczegółów ze swojego życia prywatnego, tym razem zrobił wyjątek. Na oficjalnym Instagramie Kabaretu Smile pojawił się wpis, w którym poinformował o narodzinach dziecka. "Dziś urodził mi się syn! To nasze piąte dziecko. Dziękuję Bogu i mojej kochanej żonie. Szczęśliwy tata. PS. To zdjęcie nie jest AI" - czytamy na Instagramie.