Na początku 2026 roku Piotr Bałtroczyk trafił do szpitala. Chociaż wprost nie wyznał wtedy, z powodu jakich problemów zdrowotnych się tam znalazł, to po jego wpisach w sieci wielu fanów przypuszcza, że mogło chodzić o planowy zabieg. Niedawno kabareciarz pochwalił się otrzymanym w placówce posiłkiem, czym wzbudził niemałą burzę.

Piotr Bałtroczyk pokazał szpitalne jedzenie. Zamieścił żartobliwy wpis

Posiłki oferowane w polskich placówkach medycznych od dawna budzą szeroką dyskusję w sieci. Wiele osób wprost mówi, że otrzymywane przez pacjentów dania nie zawsze zawierają pełnowartościowe składniki odżywcze, co nie ułatwia procesu leczenia. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele stron, na których pacjenci prezentują swoje posiłki z pobytów w placówkach z różnym komentarzem.

Na podobny krok zdecydował się również Bałtroczyk, publikując zdjęcie talerza z białym pieczywem, twarogiem, masłem i owocową marmoladą. Przy okazji kabareciarz dodał swój autorski wierszyk. "Wyjęte wenflony, odcięte klemplówki i kaczka już zaraz odleci, bo na Warmii mróz dziki, marzną dzieciom uszka, a dla mnie to nic, mnie grzeje kiślu łyk ze szpitalnego garnuszka" - napisał żartobliwie.

Piotr Bałtroczyk rozbawił fanów. Swoim wpisem wywołał burzę

Reakcje internautów pod postem Bałtroczyka w większości pełne są sympatii i humoru. Wielu komentujących chwaliło jego dystans do sytuacji i poczucie humoru. "Nikt tak nie potrafi rozśmieszyć w szpitalu jak Ty!", "Twój humor nawet w takich chwilach jest bezcenny" czy "Bałtroczyk pokazuje, jak zachować klasę i uśmiech w trudnych momentach" - napisali fani.

Nie brakowało również komentarzy bezpośrednio odnoszących się do szpitalnego posiłku, który widzimy na zdjęciu. Część internautów zgadzała się, że danie nie zachęca do spróbowania. "Wygląda to jak karma dla królików, a nie dla człowieka", "Takie posiłki nie pomagają w powrocie do zdrowia" - pisali internauci. Natychmiast pojawiły się także inne zdjęcia i wpisy pacjentów z polskich szpitali, które wzbudzały podobne reakcje - krytykę jakości i braku pełnowartościowych składników.