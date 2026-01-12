W maju podczas konferencji Impact'26 w Poznaniu na scenie pojawi się Amal Clooney - libańsko-brytyjska prawniczka specjalizująca się w prawie międzynarodowym i prawach człowieka, a także żona aktora George'a Clooneya.

Amal Clooney wystąpi na Impact'26 w Poznaniu

Amal Clooney jest absolwentką Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz New York University School of Law. Doświadczenie zdobywała m.in. w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze oraz w pracy dla sędzi Sądu Najwyższego USA, Soni Sotomayor. Obecnie łączy praktykę prawniczą z pracą naukową - jest profesorką wizytującą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego i współautorką nagradzanej monografii "The Right to a Fair Trial in International Law".

Clooney podejmuje się często trudnych spraw, w tym obrony Juliana Assange'a przed ekstradycją czy byłej premierki Ukrainy Julii Tymoszenko. Brała też udział w procesach dotyczących zbrodni Państwa Islamskiego, reprezentując ofiary ludobójstwa Jazydów i przyczyniając się do skazania bojowników ISIS przed sądami krajowymi. Jako przewodnicząca Clooney Foundation for Justice, którą założyła wraz z mężem Georgem, działa na rzecz przeciwdziałania niesprawiedliwości na całym świecie.

Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc prawną osobom prześladowanym za korzystanie z wolności słowa oraz wspiera kobiety walczące o swoje prawa. Wizyta Clooney w Polsce nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście wojny w Ukrainie. Poprzez inicjatywę The Docket, będącą częścią fundacji, Amal Clooney dokumentuje zbrodnie wojenne popełniane przez rosyjskie wojska, gromadząc dowody, które mają umożliwić pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności przed sądami w Europie z wykorzystaniem tzw. jurysdykcji uniwersalnej.

Amal Clooney odwiedzi Polskę. Kiedy?

Jej wystąpienie odbędzie się w ramach głównej ścieżki tematycznej Impact'26, który zaplanowano na 13-14 maja 2026 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obecność Amal Clooney podkreśla status wydarzenia jako platformy kształtującej debatę publiczną w Europie Środkowej, dając uczestnikom okazję, by poznać kulisy spraw definiujących współczesną historię, od procesów ludobójców w Hadze po działania ratujące więźniów politycznych.