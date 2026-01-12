11 stycznia odbyła się 83. gala rozdania Złotych Globów. Na czerwonym dywanie zaprezentowali się m.in. Selena Gomez i Benny Blanco, George i Amal Clooneyowie oraz Emily Blunt. Później nadeszła pora na wręczenie statuetek. Przemówienie Judda Apatowa nie umknęło zgromadzonym na gali oraz mediom.

Judd Apatow na Złotych Globach. Wspomniał o bojkocie gali

Judd Apatow wręczał nagrodę dla najlepszego reżysera. Podczas swojego przemówienia wrócił wspomnieniami do przeszłości i wyjawił, że bojkotował wydarzenie. - To bardzo zaskakujące, że tu jestem, bo bojkotuję tę ceremonię od około dziesięciu lat. Bardzo cichy bojkot, nikt chyba tego nie zauważył. Mamy konflikt, odkąd mój film "Wykolejona" przegrał w kategorii najlepszej komedii z "Marsjaninem" Ridleya Scotta - mówił reżyser. - Nie mogę się doczekać momentu, kiedy później nagrodę za najlepszą komedię zdobędzie "Hamnet" - żartował, nawiązując do tragedii Shakespeare'a. Jego słowa wyraźnie rozbawiły publikę.

W dalszej części przemówienia Apatow wspomniał o ogromnych zmianach w branży. - Ale to już przeszłość. Wiele się od tego czasu wydarzyło. To było dziesięć lat temu. Od tamtej pory mieliśmy COVID-19. Uważam, że teraz jesteśmy dyktaturą. Szczerze mówiąc, wciąż jestem mocno skupiony na tym "Marsjaninie" - komentował. Ostatecznie Apatow przyznał, że nie ma zamiaru chować urazy. - Aby dać przykład Ameryce, zamierzam położyć kres temu konfliktowi i zacząć goić rany już teraz - mówił i wręczył nagrodę Paulowi Thomasowi Andersonowi za film "Jedna bitwa po drugiej".

Judd Apatow rozbawił widzów na Złotych Globach? Lawina komentarzy

Słowa Judda Apatowa przykuły uwagę internautów, którzy ruszyli z komentarzami na platformie X. Jak ocenili jego przemówienie? Zdania były bardzo podzielone. "Powiedział coś zabawnego i konkretnego. Nie przynudzał", "Dla mnie to trochę niegrzeczne", "To nie było śmieszne", "Wciąż bawi mnie to, co powiedział" - pisali w mediach społecznościowych. A co wy sądzicie o słowach Judda Apatowa? Dajcie znać w sondzie na dole strony.