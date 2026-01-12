Podczas Złotych Globów 2026 Jean Smart nie tylko zdobyła swoją trzecią statuetkę za rolę w komedii HBO Max "Hacks", ale również postanowiła zabrać głos w sprawach politycznych, nie kryjąc swoich emocji. Aktorka, która odbierała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w serialu telewizyjnym (musical lub komedia), była bardzo otwarta, zarówno w swoich poglądach, jak i słowach.

Złote Globy 2026. Jean Smart gorzko o sytuacji politycznej w USA. "Jesteśmy w punkcie zwrotnym"

Zanim weszła na scenę, Smart udzieliła wywiadu, w którym wyraźnie podkreśliła swoje zaniepokojenie przyszłością Stanów Zjednoczonych. - Czuję, że w tym kraju jesteśmy niejako w punkcie zwrotnym i mam nadzieję, że ludzie zachowają spokój, bo to w rzeczywistości, naprawdę, jest chyba najtrudniejsze - zachować zimną krew - powiedziała aktorka w rozmowie z ET. Zauważyła także, że nadchodzące zmiany będą wymagały od obywateli odwagi i samokontroli. - Będzie to wymagało dużo odwagi i samokontroli, ale uważam, że to jest ważne - dodała.

Jean Smart odniosła się również do krytyki aktorów, którzy zabierają głos na tematy polityczne. - Wiem, że są ludzie, których irytuje, gdy aktorzy wykorzystują takie okazje, by mówić o sprawach społecznych i politycznych. Ale nie występuję tu teraz jako aktorka - mówię po prostu jako obywatelka i jako mama - i mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją - stwierdziła.

Złote Globy 2026. Jean Smart w emocjonalnym przemówieniu. "Jestem chciwą s**ą"

Po odbiorze nagrody aktorka kontynuowała swoją wypowiedź, tym razem przybierając bardziej zdecydowany ton. - Co mogę powiedzieć? Jestem chciwą s**ą - stwierdziła. Była to jej reakcja na zdobycie trzeciego Złotego Globa. Smart nie zapomniała o podziękowaniach, które skierowała do osób, głosujących w plebiscycie Złotych Globów. - Jestem jedną z najszczęśliwszych osób w tym - nie w tym pokoju, ale w całym tym biznesie, i nie pozostaje to niezauważone - mówiła ze wzruszeniem. Na koniec aktorka raz jeszcze poruszyła temat politycznego chaosu w kraju, wyrażając nadzieję, że wszyscy podejmą odpowiedzialne decyzje. - Jest wiele rzeczy, które można by dziś powiedzieć… Zróbmy wszyscy to, co właściwe. Myślę, że każdy w sercu wie, co jest właściwe, więc zróbmy to, co trzeba - zakończyła.