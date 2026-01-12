Zaskakujące słowa Clooneya przed Złotymi Globami. Narzekał na Polskę

11 stycznia odbyła się 83. gala rozdania Złotych Globów, czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych wydarzeń w świecie filmu. Na czerwonym dywanie nie zabrakło największych gwiazd z show-biznesu, w tym m.in. George'a Clooneya i jego żony Amal.

George Clooney na Złotych Globach. Niebywałe, co powiedział o Polsce. "Gdzie ja to byłem...?"

George Clooney zaprezentował się w klasycznym garniturze, do którego założył muszkę. Jego żona przyciągała uwagę wszystkich, gdy brylowała w dopasowanej, czerwonej sukni aż do ziemi. Co ciekawe, kilka dni przed galą ukazał się wywiad z Clooneyem. Aktor narzekał na to, że utknął w Polsce. "Gdzie ja to byłem...? Kilka tygodni temu poleciałem do Polski do pracy, żeby wygłosić przemówienie i jedyna rzecz, jaką mogłem obejrzeć w telewizji po angielsku, był program o nazwie 'Below Deck', więc obejrzałem go. Utknąłem w Polsce, czekając na to przemówienie, więc obejrzałem jakieś cztery godziny tego 'Below Deck" - opowiadał dla "W Magazine".

Emily Blunt zachwyciła na Złotych Globach. Robert Czerwik ma jasne zdanie

Na gali pojawiła się także Emily Blunt. Aktorka zaprezentowała się w białej kreacji, która zachwyciła projektanta Roberta Czerwika. - Stylizacja Emily Blunt to jedna z moich absolutnie ulubionych sukienek. Zachwyca już od pierwszego spojrzenia. Piękny, architektoniczny krój z bluzko-peleryną, nadaje całości nowoczesnej elegancji i wyjątkowej formy. Biżuteryjne guziki są subtelnym, ale bardzo luksusowym akcentem, który podkreśla dopracowanie projektu - powiedział w rozmowie z nami.

Pochwalił także kolor kreacji. - Ogromnym atutem jest czystość formy i przepiękny odcień bieli - szlachetny, świeży, niezwykle elegancki. Klasyczna spódnica o prostej linii równoważy górę, a delikatna 'nutka dekadencji' sprawia, że suknia nie jest zbyt surowa - skwitował. Piotr Sierpiński również nie szczędził komplementów. - Jedna z piękniejszych stylizacji, którą zobaczyłem na czerwonym dywanie. Szlachetna biel i bardzo wyrafinowana forma dodała jej lekkości i ekskluzywności - mówił.